Carota, cipolla e sedano, ma aggiungiamo anche questo insolito ingrediente al soffritto per dargli ancora più sapore e meravigliare gli ospiti

Cosa c’è di più italiano del soffritto? Il soffritto è la base su cui costruiamo innumerevoli ricette della tradizione italiana, dal famosissimo risotto fino ai secondi piatti e ai contorni più svariati, compresi quelli di pesce, carne e verdure. Tutti conosciamo gli ingredienti principali: cipolle, carote, sedano e un profumatissimo ventaglio di erbe aromatiche, dal rosmarino alla salvia, all’alloro e al basilico.

Molti aggiungono anche delle spezie come pepe nero o peperoncino. Ogni Regione, ma anche ogni singola famiglia, ha la sua ricetta per un soffritto unico e da leccarsi i baffi. Per impreziosirlo ancora di più, alcuni aggiungono anche qualche cucchiaio di vino da sfumare durante la cottura. Ma c’è un altro ingrediente che potrebbe sembrare insospettabile, ma che in realtà aggiunge ancora più sapore al nostro soffritto.

Qualche cubetto di zenzero fresco per un retrogusto pungente

Ma di quale ingrediente stiamo parlando? Semplicissimo: si tratta della radice di zenzero. Aggiungere qualche cubetto di zenzero fresco al nostro soffritto lo renderà ancora più saporito e più prezioso, con un retrogusto speziato e pungente che certamente darà qualcosa di più ad ogni piatto.

Possiamo aggiungere lo zenzero fresco (attenzione a non acquistare quello caramellato, che non va bene per il soffritto) in cubetti grossolani, che una volta terminata la cottura elimineremo dal soffritto. Ma possiamo anche tritarlo molto finemente o addirittura grattugiarlo e lasciarlo nel soffritto per esaltare ancora di più il suo sapore.

Un consiglio per un soffritto gustosissimo e profumato

Ecco un consiglio per un soffritto ancora più buono: non bisogna avere fretta. Molti fanno l’errore di cuocere gli ingredienti a fiamma troppo alta. Ma così facendo rischiamo solo di bruciare le verdure, soprattutto la delicata cipolla. Il soffritto andrebbe invece cotto a lungo e a fiamma molto bassa per dei risultati eccellenti. Carota, cipolla e sedano devono anche essere nelle corrette proporzioni. Indicativamente, dovremmo usare il doppio di cipolla rispetto alla carota e al sedano. Per 100 grammi di cipolla, usiamo 25 grammi di carota e 25 grammi di sedano. Chi preferisce un soffritto più leggero, spesso sostituisce la cipolla con lo scalogno, dal sapore più delicato. Possiamo anche rendere il soffritto più dolce utilizzando del porro, oppure un misto di porro e scalogno.

