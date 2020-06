Caro conto corrente, ma quanto mi costi? Ormai dovreste proprio vivere sulla luna per non sapere che i conti correnti non solo non rendono più niente, ma anzi costano. Troppo, in molti casi. Decisamente troppo in altri. Già, ma quanto, in realtà? Tranquilli, ve lo diciamo noi. Preparatevi, perché di seguito troverete i costi annuali delle principali banche italiane. E’ proprio vera l’espressione del titolo: caro conto corrente, ma quanto mi costi?

A voi fare le vostre scelte, dopo che avrete saputo quanto vi fa pagare annualmente la vostra banca. I dati provengono da Milano Finanza. I costi riportati sono riferiti al costo medio annuo in euro per famiglie con un’operatività media (poco più di 220 operazioni l’anno). La differenza tra l’operatività online e quella in filiale è quanto pagate, annualmente, il dipendente che vi consente di operare fisicamente anziché da remoto.

Caro conto corrente, ma quanto mi costi?

Intesa Sanpaolo. Xme Conto ha un costo pari a 190 euro/anno per l’operatività on line e 204,80 euro per quella in filiale.

Banco Posta. Opzione Start ha un costo pari a 147,15 euro per l’operatività on line e 157,15 euro per quella in filiale.

Banca Mediolanum. Conto Mediolanum ha un costo pari a 146,36 euro per l’operatività on line. Non è prevista l’operatività in filiale perché BM non ha mai operato come una banca tradizionale.

UniCredit. My Genius ha un costo pari a 139 euro per l’operatività on line e 239,90 euro per quella in filiale.

Bper Banca. Offerta on Demand ha un costo pari a 137,46 euro per l’operatività on line e 166 euro per quella in filiale.

Ubi Banca. Ubiconto ha un costo pari a 127,10 euro per l’operatività on line e 170,10 euro per quella in filiale.

BNL BNP Paribas. Bnl X Semplifica (smart) ha un costo pari a 122,05 euro per l’operatività on line e 184,05 euro per quella in filiale.

Banca MPS. Mps Mio (Modulo Plus) ha un costo pari a 80,70 euro per l’operatività on line e 92,60 euro per quella in filiale.

Ed ancora

Credem. Facile ha un costo pari a 75,85 euro per l’operatività on line e 95,80 euro per quella in filiale.

Banco BPM. You Welcome New ha un costo pari a 74,63 euro per l’operatività on line e 98,63 euro per quella in filiale.

Crèdit Agricole Italia. Easy ha un costo pari a 72,14 euro per l’operatività on line e 114,19 euro per quella in filiale.

CheBanca!. Conto Digital ha un costo pari a 60 euro per l’operatività on line e 60 euro per quella in filiale.

Illimity. Conto Smart ha un costo pari a 45,86 euro per l’operatività on line. Non è prevista l’operatività in filiale perché non ne ha, essendo solo una banca online.

FinecoBank. Conto Fineco ha un costo pari a 24,61 euro per l’operatività on line. Non è prevista l’operatività in filiale per le stesse ragioni di banche similari.

Banca Sistema. Sì Conto! ha un costo pari a 20 euro per l’operatività on line e 28 euro per quella in filiale.

Widiba. Conto Widiba Flat ha un costo pari a 20 euro per l’operatività on line. Non è prevista l’operatività in filiale.

IWBank. Iw Conto ha un costo pari a 3,80 euro per l’operatività on line e 89,04 euro per l’operatività in filiale.

Webank (gruppo BPM). Conto Webank con un costo pari a zero per l’operatività on line. Non è prevista operatività in filiale.