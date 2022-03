Capita fin troppo spesso di tornare a casa da lavoro e, morendo di fame, non aver proprio voglia di cucinare un piatto troppo complesso. Come risultato, allora, finiamo per ordire cibi d’asporto, oppure ci affidiamo a qualche surgelato facile da riscaldare, ma dai dubbi apporti nutritivi.

Perché, invece, non provare questa fantastica ricetta semplice e golosa? Un piatto caldo e salutare che si prepara in appena mezz’ora: i bocconcini di tacchino al sugo piccante.

Tutto il necessario per questa velocissima ricetta

Ingredienti:

800 g di fesa di tacchino;

200 g di passata di pomodoro;

1 cucchiaino di aglio in polvere;

1 cucchiaino di cipolla secca in polvere;

e 1 cucchiaino di peperoncino in polvere;

1 cucchiaino di paprika piccante;

200 ml di panna fresca;

10 cl di vino bianco secco;

200 ml di brodo vegetale;

1 ciuffetto di prezzemolo;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale;

pepe bianco.

Carne morbida e succosa come non mai con questa ricetta dal gusto strepitoso che si prepara in appena 30 minuti

Il primo passo sarà quello di prendere l’aglio, la cipolla, la paprika e il peperoncino per metterli in un sacchetto di plastica alimentare. Aggiungiamo anche un pizzico di sale e di pepe, chiudiamo il tutto e agitiamo per bene in modo da mescolare il nostro composto di spezie. Prendiamone poi un buon cucchiaino e mettiamolo da parte per dopo.

A questo punto, tagliamo la fesa di tacchino a dadini di circa 4 cm per lato. Inseriamoli tutti nel sacchetto con le spezie e, una volta chiuso, agitiamo con forza per ricoprire la carne in modo uniforme.

Scaldiamo l’olio in un tegame e facciamo rosolare il tacchino per circa 5 minuti a fiamma viva. Facendo sempre attenzione a far cuocere per bene tutti i lati della carne senza però bucarli usando una forchetta o un altro utensile: in questo modo manterremo tutti i succhi e il gusto della carne all’interno, magari utilizzando una spatola piatta.

Il momento di sfumare

Finiti i 5 minuti, alziamo l’intensità della fiamma e aggiungiamo il vino assieme ad un pizzico di sale per far sfumare il tutto. Togliamo poi la carne, tenendola sempre in caldo, e versiamo nel tegame la passata di pomodoro, la panna, il brodo e le spezie avanzate. Portiamo tutto ad ebollizione e, solo allora, rimettiamo la carne nel tegame.

Lasciamo così a cuocere per altri 8 minuti e mescoliamo ogni tanto senza danneggiare la carne. Nel risultato finale il sugo dovrà risultare sempre piuttosto liquido: in caso si dovesse restringere troppo, basterà allora unire un poco di acqua bollente. Una volta pronto regoleremo di sale, aggiungeremo una manciata di prezzemolo tritato e il nostro piatto sarà pronto. Una pietanza dal gusto deciso con della carne morbida e succosa come non mai.

