In cucina le uova sono molto versatili e vengono utilizzate per le preparazioni sia dolci che salate. Ne consumiamo tante e i gusci li buttiamo nella spazzatura.

In questo articolo sveliamo una carinissima idea per creare graziose candele con i gusci d’uovo semplici e veloci da realizzare e a cui pochi avrebbero pensato.

Le candele con i gusci d’uovo sono molto divertenti da realizzare e poi anche molto economiche.

Potremmo usarle come un ottima idea regalo, oppure per abbellire con originalità una serata in giardino, o in casa con amici o parenti.

Occorrente

a) 1 candela bianca o cera da fondere;

b) 2 uova con il guscio bianco;

c) essenze profumate;

d) colori ad olio oppure colori per cera.

Procedimento

Preparazione dei gusci

Svuotare le uova rompendo delicatamente solo la parte di sopra.

Lasciare integro i 3/4 del guscio.

Sciacquare i gusci con acqua corrente, e asciugarli con una carta assorbente impregnata di qualche goccia di succo di limone, in modo da eliminare l’odore.

Metterli in ammollo per qualche minuto in acqua tiepida e bicarbonato, per eliminare i batteri.

Preparazione della cera

Rompere le candele che intendiamo riciclare, togliendo gli stoppini.

Mettere tutti i pezzetti in un recipiente e farli sciogliere a bagnomaria.

Non appena la cera si sarà completamente sciolta, versare qualche goccia di colore e di essenza profumata.

Con l’aiuto di un bastoncino di legno, girare la cera fino a quando avrà assorbito il colore.

Preparazione delle candele

Posizionare i gusci nelle tazzine da caffè o in un portauova.

Verificare che siano posizionati bene. Durante i prossimi passaggi i gusci non dovranno mai muoversi.

Tagliare gli stoppini. La lunghezza dovrà essere uguale all’altezza del guscio e sistemarli nel centro.

Versare la cera liquida in ogni guscio, facendo attenzione a non scottarsi e a non far muovere il guscio.

Dopo qualche minuto, la cera sarà completamente asciugata e potremmo accendere la candela.