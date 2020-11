Da novembre ad aprile a colorare le tavole ci pensano loro, i carciofi. Ortaggi dal sapore della tradizione che ci trascinano in quadri d’autore, in cui si ripercorrono nella memoria scene di vita di un tempo ormai lontano. Le nonne e poi le mamme, in alcuni casi anche i papà, di tutta Italia hanno mantenuto negli anni una cucina ricca di genuinità, sapore e condimento. I carciofi non potevano di certo mancare nella lista degli appuntamenti con il gusto firmati ProiezionidiBorsa. Ed ecco la ricetta della nonna per deliziare gli ospiti con i carciofi ripieni.

Ingredienti per 4 persone

8 carciofi;

1 limone;

2 cipolle;

200 g di carne macinata;

100 g di scamorza affumicata;

80 g di parmigiano;

2 cucchiai di pan grattato;

prezzemolo, sale e pepe q.b.

Carciofi ripieni perfetti in poche mosse con la ricetta della nonna che non delude mai. Preparazione

Prima di entrare nel vivo della realizzazione è consigliato, innanzitutto, eliminare le cime delle foglie e togliere dalla base le foglie più esterne che generalmente sono dure. In una casseruola versare 3 bicchieri d’acqua e un limone tagliato in due, poi immergere i carciofi e lasciarli in ammollo facendo cuocere per circa 20 minuti. Una volta cotti, i carciofi andranno scolati per bene e posizionati in una pirofila imburrata.

A questo punto è necessario allargare le foglie centrali di ogni carciofo per fare spazio al ripieno. Quest’ultimo è preparato passando in padella un filo d’olio, le cipolle tagliate finemente e la carne macinata insaporita con prezzemolo e sale. Successivamente, bisogna tagliare a striscioline la scamorza affumicata. Inserire all’interno di ogni carciofo la farcia di carne e scamorza. Infine, prima di infornare spolverare con parmigiano ed un velo di pan grattato. Far cuocere in forno già caldo a 220 °C per 20 minuti.

Se “Carciofi ripieni perfetti in poche mosse con la ricetta della nonna che non delude mai” è stato utile al Lettore, si consiglia anche “Tocchetti di zucca in padella pronti in meno di 10 minuti“.