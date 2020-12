Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chi non conosce la carbonara. Un piatto straordinariamente gustoso e ricco che si prepara in poco tempo. Meno nota ma eccezionalmente buona la versione della carbonara di gamberi che può essere proposta nei menù delle feste natalizie. E tra le numerose ricette che circolano sul web ma non solo, la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole suggerire ai suoi Lettori una preparazione veloce e squisita che sorprenderà tutti i commensali in un sol boccone. Di seguito tutto l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti

320 g di spaghetti;

350 gr code di mazzancolle, conosciute anche come gamberi imperiali;

4 uova (tuorli);

80 g pancetta dolce;

40 g burro;

parmigiano grattugiato, sale, rucola e pepe q.b.

Carbonara di gamberi per portare in tavola un primo piatto veloce ma d’effetto. Procedimento

Preparare la carbonara di gamberi è davvero un gioco da ragazzi. Prendere una padella e far rosolare la pancetta tagliata a striscioline o a dadini con il burro. Mescolare con un cucchiaio in legno e far cuocere per qualche minuto. Pulire con cura le code di mazzancolle e tagliarle a pezzetti. Lasciarne un paio da parte senza tagliarle. Successivamente, in una ciotola lavorare i tuorli con il parmigiano, un pizzico di sale e una spolverata di pepe.

In una pentola con acqua salata far cuocere la pasta. Intanto, aggiungere le mazzancolle alla pancetta e al burro e far saltare per un paio di minuti. Aggiungere la miscela di uova. Scolare la pasta ed aggiungerla al condimento. Far saltare ed amalgamare gli ingredienti. Infine, una manciata di foglioline di rucola tritate. Impiattare e decorare con le mazzancolle messe da parte in precedenza ed ecco pronto un primo piatto da leccarsi i baffi.

