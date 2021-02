Per avere successo nella vita non è necessario seguire un percorso segnato. Nonostante ciò varie ricerche hanno stabilito che esistono dei parametri comuni: uomini e donne che hanno realizzato ciò che desideravano posseggono valori simili. Dalla ricerca decennale di Richard St John si arrivò a una lista di 8 caratteristiche comuni alle persone di successo. Più di 500 interviste a geni dell’informatica, scrittori, professori, scienziati, hanno evidenziato tratti comuni e abitudini.

Molti altri studi sono stati fatti. Quasi tutti confermano la teoria di St John. Ecco allora quali sono le caratteristiche che non possono mai mancare per essere una persona di successo. Non tratti genetici o ereditari. Bensì elementi distintivi, azioni concrete e attitudini.

La giornata comincia presto la mattina

Alzarsi presto la mattina determina un’attitudine a cogliere tutte le opportunità che il giorno dà. Si sfrutta il momento più silenzioso della giornata, quello dove la mente ha spazio e serenità per pensare. Avere più tempo significa anche agire con più calma, focalizzarsi e prendersi un attimo per sé. Cominciare con una sessione di stretching o una meditazione riattiva corpo e mente. Se ci si alza presto si avrà tutto il tempo per farlo.

Dopo il risveglio c’è la pianificazione. Esistono persone che riservano un giorno alla pianificazione dell’intera settimana. È provato che strutturare il lavoro, valutando anche i possibili imprevisti, fa lavorare in modo proficuo e preciso. La concentrazione su piccoli aspetti o questioni una per volta non fa disperdere energie e compiere sbagli.

E quando viene compiuto uno sbaglio, beh si impara dai propri errori. Ecco un’altra caratteristica fondamentale: imparare da se stessi e migliorare. Nessuna persona di successo piange sul latte versato. Invece si rialza, studia, rivede, si concentra sui punti di forza e supera le debolezze e gli ostacoli. La positività è una chiave magica. Porsi le giuste domande, scrivere e prendere appunti sono operazioni familiari a molti geni della storia.

Ed ecco un altro punto: la creatività e il divertimento con cui si fa qualcosa determina la sua riuscita. L’immaginazione permette di arrivare dove la mente razionale non può. Allora si palesano nuovi scenari, possibilità, soluzioni e invenzioni. E allora leggere, documentarsi, dialogare, conoscere, diventano strumenti molto più importanti per nutrire la creatività.

Caratteristiche che non possono mai mancare per essere una persona di successo

L’essere umili è un altro valore che distingue. La ricchezza monetaria non è un valore in sé se non esiste la ricchezza di animo. Lo scambio, la collaborazione, l’ascolto sono alla base del successo e della concretizzazione di sé nel mondo. Senza gli altri non si arriva lontano. Inoltre dalle persone che si hanno accanto si possono trarre punti di vista e idee nuove, straordinarie.

Infine, tra le caratteristiche che non possono mai mancare per essere una persona di successo c’è la pazienza. L’attesa è sinonimo di forza. Volere risultati immediati non fa che illudere di aver costruito qualcosa. I veri obiettivi si costruiscono e si ottengono col tempo e con la perseveranza. Per questo una persona di successo non si arrende alle prime difficoltà.