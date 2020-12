Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La polenta è uno di quei piatti versatili e che si preparano in pochissimo tempo. Basta avere un po’ di acqua bollente e una buona manualità e si prepara in poco tempo un piatto unico nutriente e sfizioso. Queste caramelle di polenta al formaggio e noci, ottime per un antipasto sfizioso, sono l’ideale per un buffet o per una coccola agli ospiti invitati a pranzo o cena. Si preparano in un attimo grazie alla farina per polenta istantanea e si possono conservare nella carta d’alluminio nel caso avanzino.

Vediamo come preparare le caramelle di polenta al formaggio e noci, ottime per un antipasto sfizioso.

Ingredienti

farina per polenta istantanea;

sale e pepe qb;

un po’ d’olio;

taleggio o formaggio filante per il ripieno;

gherigli di noce.

Procedimento

Prendere una pentola e riempirla d’acqua, salare l’acqua e portare a bollore. Quando l’acqua avrà raggiunto il punto di ebollizione, versarvi a pioggia la farina di polenta istantanea. Fare attenzione a girare bene il composto con una frusta per impedire la formazione di grumi nel composto. Quando la polenta sarà cotta, metterla da parte per farla rassodare per bene. Attenzione a non farla raffreddare del tutto, perché altrimenti non la si può manipolare con le mani.

Prendere un cucchiaio di polenta, passarlo tra le mani infarinate e formare una pallina con le mani. Premere il mezzo della pallina e aggiungervi un quadratino di formaggio filante con un pezzetto di gheriglio di noce. Mettere la pallina in carta d’alluminio e chiudere le estremità come una caramella. Accendere il forno in modalità statica a 180° e infornare per circa dieci o quindici minuti le caramelle per farle dorare fuori e rendere filante il ripieno. Le caramelle vanno consumate calde o tiepide.

Si possono conservare fino a due giorni in frigo e possono essere davvero servite con qualunque cosa come ripieno, l’importante è che ci sia sempre un formaggio filante che crei la “magia”.