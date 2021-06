La Sicilia è tutta da visitare, ideale per le vacanze e per immergersi tra natura e cultura. Ci sono località mozzafiato, non a caso conosciute come i Caraibi della Sicilia con sabbia chiarissima e mare turchese con 3 luoghi incantevoli: San Vito Lo Capo, Riserva dello Zingaro e la Tonnara di Scopello. Ma anche la deliziosa Castellamare del Golfo.

Tra i luoghi considerati fiore all’occhiello della Sicilia, la spiaggia di San Vito Lo Capo è un vero paradiso. Caratterizzata da una sabbia chiarissima e un mare di colore turchese. Quello che rende il panorama ancora più suggestivo è la maestosità del Monte Monaco sullo sfondo. E tra San Vito Lo Capo e Castellamare del Golfo sorge la Riviera dello Zingaro. Una meraviglia unica con sette chilometri di costa da esplorare a piedi. Una zona protetta con paesaggi mozzafiato con numerose palme nane, spiagge segrete con ciottoli bianchi e torre di avvistamento. Inoltre, i fondali sono ricchi di natura incontaminata, uno spettacolo unico e suggestivo.

Ed è proprio San Vito Lo Capo la patria del famosissimo Cous Cous Fest che si tiene ogni anno a settembre.

La Tonnara di Scopello

Dopo aver ammirato San Vito lo Capo e la Riviera dello Zingaro, bisogna visitare anche Scopello, una frazione di Castellammare del Golfo. A Scopello il tempo sembra essersi fermato, ricca di tradizione con il suo borgo di pescatori. Inoltre, è possibile ammirare il baglio del Settecento e la Tonnara del XIII secolo, protetta dai faraglioni a picco sul mare.

Un posto incantevole con un paesaggio poetico dove quiete e bellezza si intrecciano creando l’atmosfera romantica ideale per sere stellate.

Ultima tappa da visitare è Castellamare del Golfo, con un promontorio su cui gli arabi costruirono un castello. Le spiagge sono sabbiose e si alternano con la roccia (Cala Marina, La Playa e Cala Petrolo), con un mare incantevole che permette di fare lunghi bagni.

