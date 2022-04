Capricorno e Acquario al top in amore grazie alla congiunzione di Venere e Giove e avranno tanta fortuna con questi segni zodiacali

“Arriverà l’amore” canta Emma e ha ragione, perché arriverà l’amore veramente per Capricorno e Acquario. Aprile è un mese splendido, in cui buttarsi a capofitto nel campo sentimentale e aprire il proprio cuore. Tutto questo grazie alla congiunzione astrale di Venere e Giove. Non vi poteva essere più fortuna di così.

Come sappiamo, la bella Venere è il Pianeta dell’amore e della passione, mentre Giove è il rappresentante per eccellenza della buona sorte. Giove più Venere è uguale ad un’esplosione di passione, in cui tutti cadranno ai piedi dei due segni zodiacali.

Se i nati sotto ai segni del Capricorno e dell’Acquario stanno cercando l’anima gemella, allora dovranno prepararsi a riceverla. Infatti, una fortuna immensa li travolgerà. Ciò nonostante, bisogna avere l’accortezza di aprire il proprio cuore ai segni zodiacali giusti.

Infatti, bisognerebbe rispettare le affinità di coppia, per non avere spiacevoli sorprese inattese. Nonostante vi siano segni zodiacali attraenti, non significa che gli stessi vadano bene per un determinato segno. L’abbiamo visto con lo Scorpione e lo stesso Capricorno. I due dovrebbero stare alla larga da un comune segno zodiacale, per non avere guai.

L’affinità

Capricorno e Acquario al top in amore ma se i single riceveranno tante proposte e si troveranno una schiera di spasimanti, allo stesso tempo dovranno scegliere bene con chi stare. Le stelle, oltre alla congiunzione, suggeriscono che vi sarà un’intensa passione destinata a durare con la Vergine, il Pesci e lo Scorpione, per quanto riguarda il Capricorno. Invece, vi sarà una bellissima storia d’amore con Acquario e Gemelli per l’Acquario.

La Vergine è determinata, passionale e rigorosamente perfetta, caratteristiche che piacciono molto al Capricorno. Si incastrano bene, perché la Vergine può stuzzicare la fantasia del Capricorno, specialmente sotto le coperte.

Il Pesci è romantico, intelligente e creativo, caratteristiche che fanno sicuramente piacere al Capricorno e che completano il rapporto. Infatti, il Capricorno ha bisogno di spinte di questo tipo e il mix tra intelligenza e romanticismo sono le armi vincenti per far durare una relazione.

Lo Scorpione ha un carattere forte ma nasconde un’anima sensibile, cosa che il Capricorno riesce a captare immediatamente, grazie al suo essere riflessivo ed empatico. Le caratteristiche dell’uno e dell’altro si completano e si migliorano reciprocamente.

Due segni perfetti per l’Acquario sono un altro Acquario e il Gemelli. A volte due caratteri troppo simili sono destinati a scontrarsi, ma non nel caso dell’Acquario. Due nati sotto lo stesso segno, con le loro caratteristiche comuni, hanno molte occasioni da sfruttare insieme. Entrambi sognatori, abili, creativi ed estroversi, avranno l’opportunità di vivere un’intensa storia d’amore, in cui la base è il divertimento.

Il Gemelli, invece, piace all’Acquario per le sue peculiarità. Abile, carismatico, altruista e divertente, il Gemelli ha il profilo ideale per uno come l’Acquario, di cui molte caratteristiche sono comuni.

