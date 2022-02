Durante questi due lunghi anni, tra lockdown e isolamento, abbiamo dovuto imparare a fare molte cose. Impastare pizza (ecco il segreto per cuocerla perfettamente nel forno di casa) e pane, tagliare e acconciare i capelli per farli sembrare in ordine. Ancora, cucire orli e buchi nei calzini e soprattutto riabituarci al caffè di casa.

Sicuramente fermarsi ogni giorno al nostro bar di fiducia e sorseggiare la nostra miscela preferita è un privilegio. Con la moda delle macchinette per l’espresso e delle miscele selezionate, la moka era stata quasi dimenticata. Ma come fare quando si è bloccati in casa?

Ma soprattutto, come preparare un cappuccino e caffè macchiato cremosi come al bar? Non avendo a disposizione una macchinetta professionale dotata di spara vapore l’impresa è difficile. Ma tra queste righe troveremo la soluzione. Ecco come montare in un attimo il latte o le bevande vegetali e ottenere una schiuma da far invidia.

Il latte migliore da montare

La prima cosa da tenere a mente è che ogni tipologia di latte o bevanda vegetale ha un suo punto di ebollizione. Ciò significa che per montare dovrà raggiungere una temperatura specifica, variabile in base alla percentuale di grassi o di acqua contenute. Le bevande di riso, soia, avena, mandorla, nocciola etc. fanno più fatica a montare rispetto al latte vaccino.

Ad ogni modo, questo non ci preclude di utilizzarle per realizzare il nostro cappuccino caldo. La regola è avere a disposizione un bricco di metallo e circa 125 ml di latte freddo. La seconda regola è scaldarlo sul fuoco a fiamma media. Se troppo alta, rischiamo che si bruci spezzando la catena dei grassi.

Cappuccino e caffè macchiato cremosi come al bar con questa tecnica per montare il latte per una schiuma perfetta

Il latte raggiunge la temperatura perfetta per essere montato quando la superficie comincia a vibrare. Non dobbiamo mai far raggiungere il vero bollore e ciò vale per tutte le tipologie di latte. A quel punto abbassiamo la fiamma al minimo. Ora siamo pronti per utilizzare le nostre due tecniche.

Per preparare un cappuccino usiamo una frusta da dolci. Bisognerà immergerla totalmente nel bricco ancora sul fuoco e ruotarla velocemente tenendola tra i palmi delle due mani. Il movimento assomiglia a quello che facciamo quando sfreghiamo qualcosa per riscaldarlo. Bastano pochi minuti e il latte comincerà a montare.

Per il caffè macchiato, invece, ecco una tecnica alquanto strana. Una volta fatto il caffè con la moka, svuotiamola e laviamola solo con acqua. Poi, riempiamo la cisterna con il latte come per fare il caffè. A questo punto mettiamola sul fuoco e aspettiamo che il latte fuoriesca e produca una leggera schiuma. Il nostro macchiato casalingo è pronto.

