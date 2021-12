Il profumo del caffè al risveglio, il latte ancora caldo, la tavola imbandita e coperta da pacchi di biscotti e brioches fragranti. È questa l’immagine della colazione, il principale pasto della giornata, che dona energia e scalda il cuore grazie alla sua dolcezza. Noi italiani siamo abituati a mangiare cibi dolci al mattino, diversamente da tanti Paesi stranieri che prediligono uova e salumi. Ad ognuno il suo, ma ci sembra quasi impossibile resistere ad una brioche appena sfornata. Se poi la accostiamo ad un delizioso e soffice cappuccino, beh, il risultato è a dir poco fenomenale.

Bene, ma come facciamo ad ottenere un latte così schiumoso senza dover andare necessariamente al bar? Molti pensano che sia impossibile prepararlo a casa, ma si sbagliano di grosso. Oggi, i nostri esperti sveleranno un segreto che renderà il cappuccino fatto in casa buonissimo proprio come quello della nostra caffetteria preferita.

Cappuccino come al bar e latte squisitamente schiumoso con questo segreto che solo in pochi conoscono

In un recente articolo abbiamo parlato di un piccolo elettrodomestico che tutti gli amanti della cucina dovrebbero avere in casa: il montalatte. Pratico, non ingombrante ed incredibilmente funzionale, potrebbe rappresentare un regalo delizioso ed economico per i nostri cari.

Questo strumento ci consente di montare il latte perfettamente, ottenendo un risultato da dieci e lode. Tuttavia, molti non hanno il montalatte elettrico, ma quello manuale che magari conservano nella credenza da tempo immemore. Sia con quello elettrico che con quest’ultimo, però, per ottenere un cappuccino denso e schiumoso, non bisogna dimenticare un dettaglio fondamentale: il tipo di latte. Cerchiamo di capirne qualcosa in più.

La scelta del latte

Chi ha difficoltà a digerire i latticini, spesso predilige quello scremato o senza lattosio. Ahimè, ci tocca dire ai nostri Lettori che il miglior tipo per la montatura è quello intero o parzialmente scremato. Il segreto sta nelle proteine e nel grasso, che rendono più denso e compatto il latte durante la fase di montatura.

Inoltre, non dimentichiamo neppure un altro dettaglio molto importante per un risultato a regola d’arte. Ci riferiamo alla temperatura del latte stesso, che non dev’essere caldo, ma a temperatura ambiente o freddo come già detto in passato.

D’ora in poi, nessuno potrà uscire da casa senza aver prima bevuto uno schiumoso cappuccino fatto con le proprie mani.