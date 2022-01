Siamo in piena stagione saldi e non possiamo farci assolutamente sfuggire le grandi occasioni. Ma quando ci sono i saldi tutto si annebbia, la confusione giunge nella nostra testa. C’è la voglia di comprare tutto, ma poi subentra il buonsenso e ci fa cambiare idea. Acquistiamo solo il necessario, ciò di cui abbiamo bisogno, e acquistiamo in modo responsabile. E quindi cappotto termico o teddy, cammello o nero, scopriamo quello da indossare che tiene caldo ed è alla moda.

Che fare con il cappotto?

In commercio di cappotti ce ne sono veramente tanti. Ci sono quelli lunghi, quelli corti, quelli con la fodera, quelli senza e quelli con all’interno un piumino. Ma poi ci sono i cappotti termici, ci sono i teddy che sono super morbidi, quelli in misto lana e cashmere e quelli in solo cashmere. E quindi è ovvio che la scelta diventa complessa. Perché poi dobbiamo aggiungere anche la taglia, infatti ci sono alcuni brand che realizzano dei cappotti un po’ over, altri invece che sono della taglia giusta. Insomma una confusione. Ma tra tutta questa confusione vediamo allora i top da scegliere.

Cappotto termico o teddy, cammello o nero, scopriamo quello da indossare che tiene caldo ed è alla moda

Vediamo allora qualche cappotto super alla moda, realizzato da mani esperte con cura e attenzione, in saldo e che fa al caso nostro. Il primo è un cappotto dalla forma squadrata e dritta. Il cappotto di Ami Paris ci terrà al caldo per tutto l’inverno poiché realizzato in 100% lana. Dalla tonalità marrone possiamo abbinarlo con tutto ciò che abbiamo in armadio. Joseph, invece, propone un morbidissimo cappotto in misto lana e alpaca. Ha due lunghi revers e un fit oversize. La texture del cappotto è soffice e leggermente teddy dal colore bianco. Doppiopetto e in lana è, invece, il cappotto di Etro dal design sartoriale color cammello con l’interno il tipico motivo paisley.

Da non sottovalutare, però, nemmeno i cappotti che presentano al loro interno un piumino termico. In questo modo l’effetto al di fuori sarà quello di indossare un normale cappotto, mentre dentro la protezione dal freddo sarà ancora più elevata grazie allo strato di piuma. I brand che realizzano capi del genere sono Fay, Hevo oppure Herno. Basta scegliere quello che ci piace di più e quello che ci tiene di più al caldo.

Di modelli ce ne sono veramente tanti sul mercato, qui ne abbiamo visti alcuni. Non ci resta che scegliere quello più adatto a noi e che rispecchia i nostri gusti ed esigenze.

Approfondimento

Al posto di mettere i tacchi scegliamo queste scarpe da donna eleganti e comode