I funghi porcini fanno parte della cultura culinaria italiana di quelle regioni che hanno un’ampia zona boscosa. Queste cappelle di porcini ripiene dal gusto deciso e particolare, sono un secondo piatto ideale per restare leggeri e mangiare un secondo piatto gustoso e versatile.

La preparazione del piatto è rapidissima, l’importante è trovare degli ottimi porcini che abbiano delle cappelle perfette e grandi, cosicché si possano condire bene con l’ottimo ripieno che accompagnerà i nostri funghi.

Le cappelle di porcini ripiene sono ottime una cenetta tra amici. Ptremo stupirli con questa ricetta particolare e molto gustosa.

Vediamo come realizzare assieme delle cappelle di porcini ripiene.

Ingredienti

8 cappelle di porcini;

2 cucchiai di pan grattato;

1 ciuffo di prezzemolo;

3 spicchi d’aglio;

un pizzico di peperoncino in polvere;

un rametto di maggiorana;

6 cucchiai di olio extra vergine d’oliva;

sale qb.

Cappelle di porcini ripiene dal gusto deciso e particolare

Vediamo quindi il procedimento per realizzare questo piatto particolare.

Prendere i funghi porcini e dividere le cappelle dal gambo. Raschiare con un coltellino le cappelle per eliminare la terra, quindi strofinarle con un panno umido. Sbucciare l’aglio e lavare e asciugare il prezzemolo; preparare quindi un trito fine con il prezzemolo.

In un recipiente, mettere il trito, due cucchiai d’olio, il sale, il pangrattato, un pizzico di peperoncino e mescolare il tutto con un cucchiaio di legno.

Prendere una pirofila e ungerla con l’olio rimasto.

Prendere le cappelle e riempirle con il trito ottenuto; a questo punto si possono mettere le cappelle nella pirofila, mettendole capovolte a testa in su, facendo guardare la parte col ripieno verso di noi.

Aggiungere la maggiorana.

Riscaldare il forno a 180° in modalità statica e infornare le cappelle. Per una cottura uniforme, far cuocere le cappelle per i primi 10 minuti con un foglio d’alluminio e, passati i 10 minuti, togliere il foglio e finire la cottura senza di esso. Far cuocere altri 5 minuti e sfornare.

Servire il piatto tiepido.