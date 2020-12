Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Questo Capodanno, cotechino e lenticchie sono obbligatori se è vero che propiziano denaro e fortuna nell’anno a venire. Ma se si vuol riscuotere subito in entusiasmo, occupiamoci del menu romantico che gusteremo in attesa della mezzanotte, che non deve essere per forza pesante.

Ecco dagli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa un menu delicatissimo al microonde per un Capodanno a due. Perfetto per fare una sorpresa al partner che non ci ha mai visto cucinare.

Involtini di San Silvestro

Per prepararli occorrono circa quindici minuti. Dobbiamo procurarci quattro cuori di insalata belga, quattro fette di prosciutto cotto (o di grosse patate per vegetariani), un limone, due bicchieri di latte (anche vegetale). E ancora una tazzina di panna liquida (anche vegetale), 30 grammi di burro o di olio, 30 grammi di farina, 50 grammi di emmenthal grattugiato (o tofu), sale, noce moscata.

Lavare i cuori di belga e disporli in un piatto senza scolarli troppo. Salare e bagnare con succo di limone. Cuocere coperto al microonde per tre minuti. Bagnare ancora col succo e cuocere per due minuti e poi lasciar riposare.

Capodanno a sorpresa per il partner che non ci ha mai visto cucinare. Mentre la belga raffredda, mettere il burro in un recipiente e farlo sciogliere

Aggiungere la farina e rimestare con una forchetta. Cuocere per trenta secondi scoperto. Lasciar raffreddare. Scolare il latte con la panna in una ciotola e far scaldare per tre minuti

Aggiungere sale e noce moscata, poi versare tutto sulla farina cotta nel burro. Mescolare con una forchetta e cuocere tre minuti.

Scolare le belghe, arrotolare sulle fette di prosciutto e disporle in una pirofila. Ricoprire di salsa e di emmenthal grattugiato. Cuocere due minuti e poi gratinare con la funzione grill. Servire caldissimo.

Coppette di uova al tartufo bianco o nero

Per preparare le coppette di uova al tartufo occorrono solo quattro minuti. Imburrare due coppette, salare il fondo. Rompere un uovo in ciascuna coppetta, forando il tuorlo perché non scoppi nel microonde.

Mescolare quattro cucchiai di panna con un cucchiaio di pasta di tartufo bianco o nero oppure un cucchiaio di senape se il tartufo non piace. Cuocere per trenta secondi.

Spostare leggermente le coppette nel microonde e cuocere per altri trenta secondi. Lasciar riposare un minuto prima di servire. Aggiungere a piacere del tartufo bianco o nero a lamelle o grattugiato.