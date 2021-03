Chi ama i cani e convive con loro riesce a sentire l’affetto dell’amico a quattro zampe. Dolci e coccoloni, i cani ci conquistano con un solo sguardo, eppure non è così scontato ricevere l’affetto sperato e desiderato.

Dunque, come fare realmente a capire quale sentimento nutre Fido nei nostri confronti? Per avere o meno la certezza di essere amati e rispettati dal quadrupede, bisogna fare un passo indietro e capire, innanzitutto, se i cani riescono o meno a provare dei sentimenti.

Lo studio

Tra i diversi studi effettuati in merito, c’è quello di Gregory Berns, un docente americano di neuroeconomia. Berns ha studiato ed analizzato, per due anni, i comportamenti di dodici cani.

Durante la ricerca, i cani entravano ed uscivano da uno scanner tomografico a risonanza magnetica. Tale strumento aveva il compito di monitorare le attività celebrali dei cani, a seconda di determinati stimoli. Tra gli esperimenti proposti, ad esempio, il movimento di una mano contenente del cibo oppure la visione improvvisa del padrone.

Lo studio di Berns ha dimostrato che tutti gli amici a quattro zampe hanno risposto agli stimoli, attivando una parte del cervello chiamata nucleo caudato. Una zona associata a sensazioni positive. Inoltre, tramite questa ricerca, le emozioni dei cani sono apparse simili alle reazioni dei bambini.

Dunque, appurato che i cani provano dei sentimenti, come capire quanto e in che misura amano i nostri migliori amici pelosi?

Capire se il nostro cane ci vuole bene è facile, lo dice la scienza

Il primo comunissimo e conosciutissimo segnale è il movimento della coda. Quando il cane scodinzola, infatti, esprime felicità. A questo, si può aggiungere un’altra informazione: maggiore e prolungato è il movimento e più è alta l’intensità del suo benessere.

I baci sul viso

I cani tendono a leccare chi fa parte del loro gruppo. In questo modo proteggono e coccolano.

Generalmente, leccare il viso per il cane significa anche sottomettersi al padrone, in quanto capo branco.

Mettersi a pancia all’aria

Considerato anche questo come un segno di sottomissione, il mettersi a pancia all’aria dinnanzi il padrone è un atto di estrema fiducia e rispetto da parte dell’animale. Un gesto di vulnerabilità che sottolinea un grande amore verso la persona che ha davanti.

Ci protegge quando non ci sentiamo deboli

Molto spesso si confonde con il sesto senso degli animali che capiscono il momento esatto in cui non ci sentiamo bene. Questa capacità del cane è istintiva ed empatica. Il nostro amico si accorgerà subito del malessere di cui soffriamo. In questo caso, Fido mostrerà la sua protezione avvicinandosi più spesso a noi. Un atteggiamento analogo si potrebbe riscontrare anche nel caso in cui stiamo litigando in maniera animata con qualcuno. In questi casi, il cane si agiterà e si metterà tra noi e l’altro per smorzare i toni e riportare la tranquillità. Ecco, dunque, i segni di un amore solido e duraturo.

