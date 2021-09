Quando si parla di prevenzione oncologica bisogna comprendere una vasta gamma di comportamenti virtuosi che è bene adottare. Tra questi, oltre a seguire una dieta sana e a fare attività fisica con continuità, rientra anche la cosiddetta diagnosi precoce.

Non è vero che quando un tumore si manifesta è sempre troppo tardi. Al contempo, però, cogliere il cancro quando è ancora agli albori può aumentare sensibilmente la possibilità di sconfiggerlo. Capire in anticipo se abbiamo un tumore è possibile facendo attenzione a questi minimi sintomi che andremo di seguito a elencare. Si tratta di piccoli cambiamenti nel funzionamento del nostro organismo, che possono essere campanelli d’allarme da non lasciare inascoltati.

La prima fase della prevenzione oncologica si fa in casa

Cogliere il cancro di sorpresa, prima che arrivi a uno stadio avanzato della malattia, non è impossibile. A dimostrarlo è uno studio di “Lancet Oncology”, riportato dagli esperti dell’AIRC. Secondo questo studio, stando attenti ad alcune sintomatologie anche minime, possiamo accorgerci di un tumore quando non è ancora ben manifesto. In questo modo, avremo il tempo dalla nostra parte e aiuteremo la scienza a sconfiggere questo male silenzioso. Come affermato dal Professor Filippo de Braud, direttore del Dipartimento di Oncologia Medica a Milano, vigilare sui sintomi è una parte essenziale della prevenzione. La diagnosi precoce è una delle tre fasi fondamentali della prevenzione oncologica, insieme a uno stile di vita sano e agli screening nazionali.

Anche gli esperti dell’OMS ribadiscono il ruolo fondamentale della diagnosi precoce, portando al centro della lotta al cancro il singolo individuo. Il cittadino, prima di diventare paziente, ha dunque un compito importante: quello di vigilare sul proprio corpo. Un dermatologo può certamente accorgersi se un neo ha cambiato forma, ma il singolo individuo può accorgersene prima. Ecco quali sono i segnali a cui dobbiamo prestare particolare attenzione.

Una dovuta premessa è questa: non esistono sintomi del cancro. Esistono però sintomi che possono farci giustamente insospettire e che non dobbiamo trascurare, anche se non portano necessariamente una brutta notizia. I segnali che gli esperti consigliano di tenere d’occhio sono, per esempio, netti cambiamenti nelle nostre abitudini intestinali o urinarie. Allo stesso modo, attenzione a perdite di sangue dal retto e a ferite che tardano a rimarginarsi. Anche tosse e inspiegabili problemi nel deglutire possono essere campanelli d’allarme, proprio come noduli e nei dalle forme asimmetriche. Alla lista aggiungiamo anche stanchezza perenne, febbre che non passa e perdita di peso veloce e ingiustificata. Questi segnali devono farci correre dal medico, ma non sono per forza l’anticamera di un tumore.

