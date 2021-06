Essere alla moda per molti significa acquistare capi firmati con prezzi esorbitanti. Chi segue questo tipo di tendenze è pesantemente influenzato da non riuscire a comprendere realmente cosa sia adatto o meno alle proprie esigenze.

Ciò che capita spesso di notare è proprio il senso di inadeguatezza che un particolare tipo di capo crea addosso ad una persona. È vero che un determinato tipo di abito può esserci costato svariate centinaia di euro o più, ma purtroppo questo non è adatto o non esalta la nostra persona.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Non si tratta di limiti invalicabili o di regole dettate in base all’età ma ci sono degli accorgimenti necessari da seguire per apparire sempre eleganti e alla moda.

Non sono di certo spacchi vertiginosi e scollature ampie a donare quel tocco di eleganza e di fascino. Ma è necessario puntare su giusti abbinamenti di colori e tessuti. Proprio per questo è il caso di evitare tonalità troppo accese o eccentriche.

Capi estivi per donne over 40 ed il colore per essere sempre alla moda

Abbiamo appena visto quali sono i consigli generali per avere un look sofisticato anche dopo i 40 anni. Ma quali sono invece i migliori consigli che gli esperti di stile stanno dispensando per l’estate 2021?

Non parliamo di mode particolari oppure di dovere spendere fior di quattrini per essere sempre impeccabili. Soltanto piccoli suggerimenti per rinnovare il look grazie però a questi capi estivi per donne over 40 ed il colore per essere sempre alla moda.

È incredibile come questo capo dopo 20 anni stia tornando ad essere al top per l’estate 2021 ed è perfettamente sfruttabile dopo i 40 anni. Stiamo parlando dei capi realizzati all’uncinetto, da utilizzare la mattina abbinandoli ad un jeans a vita alta.

Per chi vuole dare un po’ di brio e colore al look, un elemento essenziale da tenere in armadio sono i pantaloni a fantasie floreali o foliage.

Parlando proprio di colore e di brio, quest’estate gli stilisti ci dicono di puntare sul glicine. Delicato e fresco da abbinare di giorno a tinte neutre mentre per la sera un cocktail dress di questa tonalità affascinerà tutti.

Approfondimento

Svelato l’accessorio moda su cui puntare per l’estate 2021 e che sta spopolando fra gli influencer