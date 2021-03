I capelli lunghi sono un must have per le donne del 21 secolo. Segno di eleganza, charme e seduzione.

Nessuna donna è disposta a rinunciare alla lunghezza della sua chioma. Capelli lunghi che svolazzano ordinatamente al soffiar del vento ci regalano sensualità e sicurezza.

Tuttavia i capelli, spesso a causa di scelte errate quotidiane, tendono ad apparire sfibrati e stanchi. Si spezzano solo a guardarli e in alcuni casi diventa difficile pettinarli.

Vediamo come avere capelli sempre lunghi con questi trucchi geniali che ci permettono di eliminare le doppie punte senza tagliarli.

Il capello è una struttura pilifera ricca di cheratina, una proteina. Questa gli conferisce quell’aspetto lucente e corposo. Il suo compito è di rivestire e proteggere il capello da fonti termiche e chimiche eccessive.

Il capello lungo però tende a perdere elasticità e invecchia prematuramente. Così che le sue punte diventano secche, senza luce e si spezzano.

Le cause delle doppie punte

Ad alterare la struttura del capello ci sono cause sia alimentari e ormonali, quindi interne, che cause esterne, come le temperature e le sostanze chimiche applicate per i lavaggi.

Le principali cause:

carenza di ferro;

inquinamento atmosferico, raggi UV, vento, salsedine;

eccessivo utilizzo di phon e piastre;

utilizzo inappropriato e frequente della spazzola;

un’alimentazione squilibrata nei nutrienti, carente in vitamine del gruppo B;

decolorazioni e trattamenti chimici come la permanente.

Le cause delle doppie punte dunque sono molteplici.

Ma vediamo come avere capelli sempre lunghi con questi trucchi geniali che ci permettono di eliminare le doppie punte senza tagliarli.

Prima di tutto è importante capire l’origine delle doppie punte. Successivamente un must have per il recupero dell’integrità dei capelli è il nutrimento. Pertanto:

utilizzare prodotti per la riparazione come i cristalli liquidi e oli nutrienti con cui effettuare degli impacchi, prima di procedere al lavaggio;

applicare shampoo e balsamo idonei alla propria tipologia di capello;

effettuare maschere riparatrici e nutrienti;

utilizzare il phon alla giusta distanza e con una temperatura mai troppo elevata e utilizzare le piastre per capelli di rado e con moderazione. Esse sono caratterizzate da un calore elevato che danneggia la struttura del capello;

non pettinare in maniera eccessiva i capelli e soprattutto quando sono bagnati, per evitare di spezzarli.

Questi pochi semplici ma efficacissimi consigli per restituire al capello la sua integrità.

Per le amanti dei capelli corti o per chi vuol cambiar look è ovviamente possibile ricorrere ad un taglio netto, magari stilizzato e in voga!

