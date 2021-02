Uscire di casa ed avere una chioma splendente e in ordine come quando usciamo dal parrucchiere è perfettamente possibile.

Sarà bello scoprire che questo sogno è realizzabile a casa nostra e a costo zero. Basta solo avere un po’ di pazienza e qualche accortezza durante l’asciugatura.

Il segreto per una chioma perfetta risiede nell’asciugatura. Ecco perché quando andiamo dal parrucchiere la piega ha una maggiore tenuta e durata.

Capelli sempre in ordine e perfetti con questa tecnica che tutti possono replicare

Ecco svelati i passaggi per una perfetta asciugatura. In primis sciacquare i capelli in maniera perfetta, l’acqua dovrà uscire completamente priva di schiuma e di qualsiasi altro residuo di olio, maschera e shampoo. Perché residui anche solo di balsami renderebbero i capelli estremamente pesanti, già a partire dal giorno seguente.

Per eliminare l’eccesso di acqua strizzare delicatamente i capelli con le mani, senza strizzarli in un asciugamano in modo violento. Semplicemente tamponare con l’asciugamano, in un secondo momento, la chioma bagnata. Da preferire una in microfibra così che elimina anche l’umidità evitando l’effetto crespo.

Pre- asciugare i capelli

Prima di utilizzare il phon, lasciarli liberi all’aria in modo da far evaporare l’eccesso di umidità. Altrimenti mettersi a testa in giù dare qualche colpo di phon. Applicare solo sulle punte ancora bagnate ma scrollate dall’acqua in eccesso, un prodotto di styling. Va applicato con le dita o con un pettine. Importante applicarlo solo sull’estremità del capello.

Il segreto per un’asciugatura perfetta, sta nell’iniziare tale processo esclusivamente con le dita, come se fossero un pettine. Sollevare una ciocca di capelli e dare qualche colpo di phon con il beccuccio, verso il basso. Questo processo permetterà ai capelli di acquistare volume. Mentre se iniziamo subito ad asciugarli con la spazzola tenderanno ad incresparsi.

Dividere i capelli in sezioni

Prima di cominciare l’asciugatura con l’apparecchio elettrico, dividere i capelli in ciocche e fissarli con delle mollette. In modo da evitare di asciugare i capelli già asciutti più volte e di rovinarli.

Asciugatura con spazzola rotonda e phon

A radici asciutte, si può passare una spazzola rotonda. Tirare i capelli con la spazzola e puntare il beccuccio verso il basso. Per fare prima partire dalle punte e man mano con la spazzola e il getto d’aria salire verso le radici.

Al termine della piega, quando i capelli sono asciutti, dare alla chioma qualche colpo d’aria fredda, così da fissare la messa in piega fai da te.

