È arrivata una bomba sulle già note tendenze 2020 per i capelli over 60. È il long bob nel colore rosa freddo, bubble gum, lanciato da Madonna. La sua nuova acconciatura sta già scalzando il granny look che ha spopolato per tutto l’anno.

Nel 2020 abbiamo visto il silver mesciato esibito dalle ragazzine. E quello naturale mostrato di recente dalla principessa Caroline di Monaco, Jennifer Aniston e Cate Blanchett. Nessuno sa dire se ora, in fatto di capelli, andremo verso i colori artificiali (rosa, azzurro, verde acqua) lanciati dal film “Hunger Games” e dalla serie “Star Trek”. Oppure se verso “Ritorno al futuro” con donne mature senza tinta come negli anni Cinquanta. Ecco i nuovi trend tra i quali scegliere, con l’aiuto degli Esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

Le tempie grigie come una volta

Capelli over 60 al bivio tra la chioma rosa di Madonna e il granny look di Caroline di Monaco. La pandemia ha portato alla ribalta la comparsa di un nuovo stile tra alcune star, l’esibizione dell’invecchiamento.

Le rughe di Stephanie di Monaco, i ricci bianchi di Michelle Obama, le teste spettinate di Jennifer Aniston e Cate Blanchett quest’anno hanno campeggiato ovunque. Le recenti tempie grigie di Caroline di Monaco hanno fatto scuola.

Tanto da aver indotto a cedere anche il più accanito consumatore di tinte al maschile: il Presidente USA uscente, Donald Trump. Anche lui si è arreso ai capelli bianchi, dopo la sconfitta.

La ricrescita, esibita senza paura della nonna più affascinante della Costa Azzurra, ha spopolato tra le donne francesi. Ma la sua grande amica e consuocera, la ancora bellissima attrice Carole Bouquet, ha deciso di non cedere. Lei se lo tiene stretto, il capello color miele. E anche la Duchessa di Cambridge, oltre Manica, fa lo stesso.

Il silver hair di Kim Kardashian

Gli hair stylist stanno elaborando nuovi colori per riportarci a spendere dal parrucchiere, invece che arrangiarci a casa per risparmiare. Il granny style di sicuro non si può improvvisare da soli, se si hanno meno anni della Regina Elisabetta.

La tinta silver prevede una decolorazione totale che dura non meno di un’ora. E poi si devono mescolare almeno tre tonalità diverse di grigio, dal fumo di Londra al ghiaccio. C’è un esercito di donne che lo trova divertente, affascinante e molto chic.

Capelli over 60 al bivio tra la chioma rosa di Madonna e il granny look di Caroline di Monaco

Ma a sparigliare le carte della moda, ora, è arrivata ancora una volta lei, Madonna. Esibendo un long bob rosa freddo, artificiale, in occasione del remix dei Nirvana “Smells like teen spirits”.

Il rosa Madonna, già definito “il nuovo bianco”, ha gettato il seme del dubbio tra le over 40 che avevano scelto il silver. Hanno già cominciato a richiederlo, nei pochi saloni di parrucchiere italiani che non sono falliti.

Tutti sembrano contenti: le clienti e anche gli attoniti coiffeur. Parafrasando un vecchio detto… se son rosa, fioriranno.