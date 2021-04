Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo trattato varie volte di come prendersi cura del proprio corpo a 360° gradi. In questo articolo, i protagonisti saranno i capelli. Si dice che andare dal parrucchiere per tagliare i capelli rappresenti il cambiamento di un aspetto della nostra vita. Non è questo il caso di usare le forbici. Bensì di prenderci cura dei nostri capelli con l’aiuto di ingredienti naturali, in sostituzione dei prodotti in commercio.

Ecco capelli nutriti e splendenti grazie alle maschere fai da te 100% naturali utilizzando un oggetto che abbiamo in cucina. Vediamo come.

La pellicola trasparente e asciugamano

Gli esperti di beauty e trattamenti di bellezza fai da te ci suggeriscono che per rafforzare la maschera abbiamo bisogno di qualche piccolo aiuto. Stiamo parlando della pellicola trasparente. Quindi dopo aver creato la maschera e averla applicata ai capelli, è necessario coprirli prima con la pellicola trasparente e sopra l’asciugamano caldo. Questo accade perché il calore contribuisce ad un maggior assorbimento delle sostanze nutritive proprie degli ingredienti naturali. Infatti, più si sta in posa meglio è. L’ottimale sarebbe 30 minuti circa, con i capelli umidi. Dopo di che, bisogna risciacquare con acqua tiepida e poi fare lo shampoo.

Maschera nutriente

Ricca di vitamine e sali minerali, questa maschera nutrirà i nostri capelli, volumizzerà la chioma e donerà lucentezza.

Ingredienti:

banana matura frullata;

succo d’arancia;

½ tazza di latte,

Maschera per capelli fragili

Ad alto contenuto nutritivo e idratante, questa maschera dona brillantezza e corpo alla chioma, rafforzandola.

5 cucchiai di yogurt;

2 cucchiai di miele;

1 uovo sbattuto.

Maschera per capelli grassi

Contro la produzione eccessiva di sebo e con perfetti nutrienti, questa maschera renderà i nostri capelli morbidi, riparati e rafforzati.

5 cucchiai di yogurt;

1 cucchiaio di bicarbonato;

succo di limone.

Maschera per capelli crespi

Con ingredienti naturali ad elevata proprietà nutritive, questa maschera rafforzerà i capelli, rendendoli setosi e lucenti.

3 cucchiai di olio d’oliva;

2 cucchiai di miele.

Ecco come avere capelli nutriti e splendenti grazie alle maschere fai da te 100% naturali utilizzando un oggetto che abbiamo in cucina: la pellicola trasparente.