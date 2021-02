Capelli novità, arriva l’effetto smokey. Le nuove tonalità fredde per la prossima primavera-estate sono state lanciate in questi giorni da varie case di prodotti per capelli in abbinamento al make-up di tendenza per la nuova stagione.

Sono sette nuance fredde che vanno dal moka al cenere e al nero mora, fino al grigio e al beige. Sono interessanti per chi ha capelli fini, danno più profondità e più volume, costruiscono un esclusivo effetto 3D.

La redazione Beauty di ProiezionidiBorsa ha consultato vari esperti per capire a chi stanno bene questi sette nuovi colori di stagione.

Capelli novità, l’effetto smokey. Per chi è stufa delle solite mèches bionde, il nuovo balayage “fumé” va dal castano scuro delle radici al cenere, accendendo le punte di luce fredda. Questa scelta è perfetta per chi vuole portare i capelli lunghi oltre le spalle anche dopo i 50 anni.

Crea un movimento guizzante e vivace della chioma. E propone un grigio acrilico che non invecchia. Per una buona manutenzione di questo colore, si deve usare uno shampoo specifico per il silver.

Il biondo nordico dai riflessi freddi

In alternativa, per chi ha capelli lunghi, biondo scuro, la novità di stagione è il beige irisé, che fa sparire le ciocche gialle e arancio e le vira verso dei beige più freddi.

Questa scelta è perfetta per chi ama esibire una leggera abbronzatura della pelle tutto l’anno, ha occhi scuri e adotta spesso un make-up smokey ma delicato.

Per la manutenzione di questo effetto, è bene fare spesso una maschera botox, che riveste il capello di una guaina di cheratina, lo lucida e lo rinforza.

Il nero mora di rovo

Il nuovo corvino si porta con sfumature viola, un balayage con riflessi che ricordano la mora di rovo. Sta bene alle donne con pelle chiara, capelli con taglio bob oppure lunghi oltre le spalle. Per mantenerlo al meglio tra un colore e l’altro bisogna usare uno shampoo con pH acido.