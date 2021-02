Capita di svegliarsi la mattina, guardarsi allo specchio e avere voglia di cambiare acconciatura. Non c’è bisogno di ricorrere a parrucchiere, forbici o tagli drastici. Oggi Proiezioni di Borsa propone una soluzione per avere capelli mossi mentre si dorme grazie ad una cosa che abbiamo tutti in casa! Un sogno? No pura realtà!Per dare movimento ai capelli e rendere speciale una giornata grazie ad un look diverso basta un semplice accessorio. Una fascia per capelli! Quelle che solitamente si usa per tirare indietro i capelli, per lavarsi il viso, per fare sport o per tenere la pettinatura più in ordine.

Capelli mossi mentre si dorme grazie ad una cosa che abbiamo tutti in casa

Ecco la guida step by step per ottenere subito capelli mossi mentre si dorme grazie ad una cosa che abbiamo tutti in casa: una fascia per capelli!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Prima di andare a letto, pettinare i capelli in modo tale da districare i nodi e renderli più lisci. Successivamente, prendere la fascia per capelli. Se si decide di acquistarla, il consiglio è di prenderla più spessa se si desiderano boccoli più grandi, più fine se invece preferiamo l’effetto mosso frisè.

Indossare la fascia fino all’altezza delle orecchie, in modo tale che sia bella aderente. Ora dividere i capelli in tre sezioni. Attenzione: per un risultato omogeneo le sezioni devono essere il più possibile proporzionate fra di loro. Ora prendere una ciocca dalla prima sezione e arrotolarla sulla fascia. La ciocca va attorcigliata sulla fascia e non dentro. Ripetere con tutte le ciocche della prima sezione.

Passare ora alla seconda e alla terza sezione ripetendo gli stessi passaggi. Il consiglio è quello di iniziare da una ciocca della sezione laterale (per esempio quella destra), fino ad arrivare all’altra laterale (quella sinistra), passando per quella centrale.

Un piccolo trucco in più

Vaporizzare sui capelli un po’ di acqua aiutandosi con uno spruzzino, aiuterà a rendere la piega ancora più mossa. Si può anche aggiungere qualche goccia dell’essenza che più si preferisce per capelli morbidi e profumati. Adesso è arrivato il momento di andare a letto. Il tempo di posa sufficiente è di circa cinque ore, quindi è possibile farlo anche in altri momenti della giornata. Al mattino pettinare i boccoli per aggiungere ancora più volume.

Non c’è bisogno di stressare i capelli e farsi venire le doppie punte per avere i capelli mossi. Basta una fascia per capelli e una bella dormita!