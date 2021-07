D’estate è molto difficile prendersi cura dei nostri capelli. Con tutta l’afa, il sale dell’acqua di mare e il sole i nostri capelli soffrono. Diventano crespi, ingestibili e spenti. Hanno bisogno di idratazione, proprio come la nostra pelle. Per questo motivo non solo è importante usare dei prodotti che proteggano i capelli dai raggi del sole. Ma anche cercare di stimolare la cheratina con degli impacchi o maschere nutrienti.

Cloro e sale seccano il capello

Per evitare di ritrovarsi i capelli tipo pagliuzza, meglio risciacquarli il prima possibile. Se la salsedine alla pelle fa anche bene, per i capelli è davvero un disastro. Per questo motivo cerchiamo di fare la doccia in spiaggia appena usciti dall’acqua. Basterà un attimo per uno shampoo veloce, e i nostri capelli ringrazieranno. E prima di sdraiarci al sole, spruzziamo un termoprotettore o dell’olio di semi di lino. Proteggerà i capelli dai raggi UV.

Capelli morbidi e ben nutriti grazie a questo incredibile impacco tutto naturale

Abbiamo fatto di tutto per proteggere i nostri capelli, ma non è bastato. Allora bisogna subito correre ai ripari! Applicando una maschera super nutriente 1-2 volte alla settimana. Per liberarci del crespo e avere capelli morbidi e fluenti. L’ingrediente segreto di questo impacco è l’olio di germe di grano.

Ricco di sostanze nutritive aiuta a mantenere la giusta idratazione di pelle e capelli. Creando uno strato protettivo che trattiene l’acqua e non la fa disperdere facilmente. In più, nei capelli, stimola la formazione di cheratina. Vediamo come preparare la maschera.

Servirà un flacone spray possibilmente di vetro scuro

Oppure rivestito di carta stagnola. Misceliamo 20 ml di olio di germe di grano e 50 ml di olio di miglio. Aggiungiamo 10 gocce di olio essenziale di lavanda e 3 gocce di camomilla. Ora non ci resta che applicarlo sui capelli come impacco prima dello shampoo. Teniamolo in posa 20 minuti e poi risciacquiamo.

Ecco come avere capelli morbidi e ben nutriti grazie a questo incredibile impacco tutto naturale. L’olio di germe di grano è ricco di sostanze nutritive. Si può anche usare per creare un favoloso impacco che ridà elasticità e morbidezza alle gambe. Per conoscere tutto il procedimento basta cliccare qui.