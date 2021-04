Prendersi cura dei capelli non è sempre così facile. Per nutrirli e coccolarli al meglio c’è bisogno di pazienza e dedizione ma anche di prodotti specifici che rendono i capelli setosi e sempre perfetti.

Inutile negare che anche per i capelli, così come per la cura del corpo, i risultati si riscontrano dopo diverso tempo e con una spesa economica non proprio indifferente. Tra le sedute dal parrucchiere e i prodotti utilizzati per i trattamenti, il portafoglio si alleggerisce, soprattutto se si parla di chioma femminile.

Ci sono, però, anche dei rimedi naturali con i quali si riesce a risolvere parecchi problemucci, legati ai capelli. A tal proposito si consiglia di consultare questo articolo per scoprire un paio di tecniche naturali davvero efficaci.

Combattere con i capelli radi, poi, non è un’impresa semplice. Chi ha pochi capelli o tanti capelli ma sottili, di norma tende ad apparire sempre più in disordine. Lasciare i capelli sciolti, in questi casi non è consigliato.

Tuttavia, non possiamo neanche sempre legarli, si spezzerebbero più facilmente, peggiorando la situazione iniziale.

Partiamo dal colore. Chi ha pochi capelli dovrebbe preferire le nuance chiare, perché il colore più luminoso, otticamente trasmette più volume ai capelli. Attenzione, però, anche alle tinture che vengono scelte. Da preferire prodotti delicati. La parola d’ordine è sempre: salute del capello!

Capelli molto più folti e vaporosi con questi semplicissimi trucchi che ingannano l’occhio

Chi ha pochi capelli deve optare per un taglio corto? Molti parrucchieri consigliano di giocare con le proporzione, abbandonando l’idea che lungo significa bello.

Un taglio corto farà apparire immediatamente la vostra chioma più folta. Per chi non ama il taglio radicale, allora può scegliere un taglio dalla media lunghezza come il long bob. Un caschetto lungo che incornicia il volto e rende all’occhio i capelli più voluminosi.

Concessi anche i tagli scalati ma solo se il gioco di movimenti è dovuto da tagli delicati e senza distinzioni nette tra le parti.

Frangia

La frangia può aiutare a creare volume. Da evitare quelle troppo piene. Consigliatissime, invece, quelle a tendina.

Acconciatura

Chi ha pochi capelli dovrebbe optare per acconciature morbide, come le onde o i boccoli larghi. Inoltre, un buon trucchetto è quello di cotonare leggermente con il pettine a denti stretti. Un metodo favoloso per avere più volume in un attimo.

Ed ecco come avere capelli molto più folti e vaporosi con questi semplicissimi trucchi che ingannano l’occhio.