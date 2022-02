Moltissime donne portano i capelli lunghi, e spesso si ritrovano a doverli legare perché danno fastidio. Magari, mentre si mangia, mentre si fa sport oppure anche quando si è a un evento elegante e si desiderano i capelli perfettamente in ordine. Ma come possiamo fare? Una soluzione è sicuramente fare la coda alta o bassa. Un’altra può essere quella di raccoglierli in un’acconciatura. Ma se quello che vogliamo ottenere è un effetto naturale? Ovvero i capelli che scivolano sulle spalle senza che siano disordinati, qual è il modo migliore per farlo?

Le acconciature eleganti

Le acconciature che si possono scegliere quando abbiamo una cena elegante, un colloquio di lavoro, oppure un evento sono tantissime. Ma qui arriva il problema, perché ovviamente dobbiamo essere in grado di realizzarle da sole. Oppure possiamo recarci dal parrucchiere, il quale sicuramente ci darà una mano. Ma se non abbiamo tempo di andare dal parrucchiere, quale pettinatura possiamo fare da sole in pochissimo tempo? Per fortuna, noi ne abbiamo una veramente fantastica.

Capelli lunghi sempre ordinati, perfetti e che non danno fastidio con questa veloce tecnica

Vediamo allora come realizzare questa semplicissima acconciatura, super naturale, ma che darà ordine ai nostri capelli. La prima cosa da fare è lavare i capelli. Asciughiamoli per bene con il phon, evitiamo di renderli elettrici e gonfi perché altrimenti dobbiamo aspettare un po’ di tempo prima di fare l’acconciatura. Per evitarlo, quindi, possiamo provare a fare in questo modo. Ora che i capelli sono pronti e asciutti, passiamo velocemente la piastra. Non tanto perché devono essere molto lisci, ma perché in questo modo saranno meno voluminosi e più piatti.

Come procedere ora

Il passo successivo è quello di fare una riga centrale e dividere, dunque, i capelli in due metà. Ora, dall’attaccatura frontale contiamo tre dita e separiamo in avanti la ciocca. Sia per il lato destro sia per il lato sinistro. Il resto dei capelli lo leghiamo momentaneamente in una coda.

Prendiamo adesso le due ciocche di capelli che incorniciano il volto. Pettiniamole per bene e le mettiamo dietro le orecchie, facendole passare sotto la coda momentanea che abbiamo creato. Ora prendiamo un piccolissimo elastico e le chiudiamo.

Una volta che le due ciocche sono unite praticamente alla base della testa, possiamo sciogliere la coda. Le due ciocche andranno a bloccare i capelli dietro, che però daranno comunque la sensazione di naturalezza richiesta. Ma non daranno fastidio. Ed ecco, quindi, come avere capelli lunghi sempre ordinati, perfetti e che non si muovono.

Lettura consigliata

Comode, da sogno e alla moda sono queste le scarpe della primavera estate 2022 da indossare subito