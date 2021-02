Addio testa anonima. È ora di spiccare tra la folla sottolineando la bellezza della propria chioma. Il nuovo trend capelli per chi li ha lisci, fini è denominato “underscore”. Consiste nel sottolineare il taglio lungo o lunghissimo con una nota squillante di colore. Anche il viso ne esce valorizzato e splendente. Ecco come scegliere la tinta giusta con l’aiuto degli Esperti Moda di ProiezionidiBorsa.

Capelli lisci con cromoterapia benefica per noi e per gli altri

La cromoterapia ha origini molto antiche. Gli Egizi tingevano gli unguenti di particolari colori e anche le stanze dei luoghi di cura erano dipinte di nuance scelte con un preciso intento. La cromoterapia esercita effetti benefici sul sistema nervoso e immunitario. Dunque, la scelta del colore che sottolineerà la nostra testa, anche solo per un breve periodo, deve essere fatta con attenzione.

Il rosso fornisce carica ed energia fisica, psichica e sessuale. È perfetto se noi o i nostri familiari siamo affetti da depressione, stanchezza, apatia sessuale.

Il blu esprime serenità, calma, pace interiore. Spalmato sui nostri capelli porterà benessere a noi stessi e a chi soffre di insonnia, problemi di fegato e stati infiammatori.

Il giallo suscita energia e desiderio di cambiamento, aiuta chi soffre di inappetenza e stanchezza mentale. Il verde aiuta a combattere le emicranie e gli stati ansiosi.

L’arancione cura problemi di tiroide e asma aiuta a ritrovare ottimismo e allegria. Le sfumature del rosa e del viola portano benessere a chi soffre problemi di reni e vescica. Infine, l’indaco è un colore che stimola i sensi dell’udito e dell’olfatto.

Capelli lisci incredibili con questa nota di colore

La tecnica di colorazione dei capelli detta “underscore” si può provare a casa con l’aiuto di una persona. Ma se si vuole la perfezione, bisogna affidarsi a un parrucchiere creativo e amante delle sfide.

Per realizzarla servono un rotolo di nastro adesivo resistente dell’altezza preferita, decolorante capelli, shampoo, balsamo. E una boccetta di colore per capelli forte e squillante, scelto tra quelli che abbiamo indicato sopra.

Appiccicare lo scotch ciocca per ciocca sulle punte e pareggiare i capelli in modo che non ne escano dalla parte inferiore. Una volta terminata questa operazione, i capelli devono apparire bordati in basso da una striscia di nastro adesivo netta e continua.

Mettere una fila di mollette sopra ogni striscia, in modo da segnare il punto esatto dove inizia il nastro adesivo. Toglierlo delicatamente da ogni ciocca senza spostare le mollette.

Con l’aiuto di un tagliere, sollevare delicatamente le ciocche senza togliere le mollette e depositarle sul tagliere ricoperto da carta stagnola. Utilizzare il decolorante solo nella parte finale della ciocca, sotto le mollette.

Spalmarlo bene, chiudere la stagnola, fissarla con una molletta. Una volta portate tutte le ciocche alla completa decolorazione, appiccicare altre strisce di nastro adesivo sopra ogni ciocca bianca, in modo da proteggere i capelli rimasti del colore naturale e delimitarli da quelli decolorati.

Un effetto finale strabiliante

A questo punto si procede con la colorazione a tinta shock delle ciocche decolorate. Si deve usare sia il pennello piatto grosso che un pennellino fino per i ritocchi orizzontali.

Bisogna essere più precisi possibile. Si lascia il colore in posa come richiesto dal prodotto. Con l’aiuto di una persona si lavano solo le punte con uno shampoo acido per capelli tinti e si massaggia con balsamo nutriente, poi si toglie il nastro adesivo e si asciuga con un phon tiepido o all’aria.

L’effetto finale sui capelli è magnifico: che siano neri, ramati, biondi, o castani, sono bordati da un listone colorato che danza a ogni movimento, una gioia per gli occhi. Il bordo colorato, basso o alto tre dita, è perfetto da portare uno o due mesi, prima di rinnovare il taglio delle punte.

È importante però lavare i capelli con l’aiuto di qualcuno o dal parrucchiere, dopo la prima applicazione. Perché il colore non travasi fuori dalle righe ad ogni shampoo. E ricordare che questo effetto dona davvero solo a chi ha i capelli lisci naturali.

Abbiamo visto, dunque, come ottenere capelli lisci incredibili con questa nota di colore.