Capelli in vacanza, le tecniche ‘sigilla colore’. Nel periodo estivo i capelli colorati tendono a perdere di lucentezza a causa del sole e della salsedine. I parrucchieri professionisti consigliano di non lavarsi la testa con quello che capita, neanche quando si è in spiaggia. Ma di usare sempre uno shampoo antiossidante e con PH acido. Perché questo apre perfettamente le cuticole e rimuove ogni presenza di polvere, sabbia e il sebo. A seguire è consigliabile usare un balsamo non generico, ma specifico per capelli colorati, per sigillare le squame. In questo modo i pigmenti vengono trattenuti all’ interno del fusto capillare e non si disperdono.

Il momento giusto per fare la tinta

Chi ha scelto una colorazione permanente e si reca in un Paese poco attrezzato, può provare a fare la tinta in autonomia, avendo i capelli lavati da almeno un giorno o due. Bisogna farsi aiutare da qualcuno per stendere la tinta sulla ricrescita, cercando di non allungarsi troppo sulle lunghezze, per non creare strati visibili di diversi pigmenti. E poi non sciacquare con acqua e limone o acqua e aceto, che favoriscono la perdita del colore.

Come mantenere lucido il colore

Nel periodo estivo, con i capelli in vacanza, i raggi Uv sono molto forti: dunque per non opacizzare il colore è importante adottare alcuni accorgimenti. Prima di tutto è sempre meglio esporsi al sole con un cappello: il sole diretto ossida il colore con effetti indesiderati, visibili già dai primi giorni. Se si ama molto il bagno in mare, è sempre meglio massaggiare i capelli con un olio protettivo UV. E’ un prodotto sempre più utilizzato, perché ci si accorge di quanto sappia difendere i capelli, proteggerli da agenti atmosferici e dall’aggressività della salsedine.

Capelli in vacanza, le tecniche ‘sigilla colore’

Se la vacanza si allunga, si può richiedere al parrucchiere di fiducia un po’ del proprio colore già mescolato nelle giuste proporzioni col balsamo. Il flacone deve restare ben chiuso e ovviamente non essere utilizzato dai famigliari. In questo modo le vostre lunghezze risulteranno sempre lucide, sane ricche di colore e vitamine.