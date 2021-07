Avere i capelli al vento è una sensazione bellissima, ci fa sentire liberi, leggeri e soprattutto in vacanza. Nonostante ciò bisogna considerare che la nostra chioma risente molto degli agenti atmosferici. I nostri capelli si indeboliscono a causa dell’esposizione al sole, dell’acqua salata e del vento appunto.

Ci sono degli accorgimenti che ci permetteranno di mantenere i nostri capelli in salute e in forza ed evitarne la perdita durante tutta l’estate.

Capelli forti e splendenti in spiaggia con questi complementi alimentari per resistere ad acqua sole e vento

In primis cerchiamo di evitare o ridurre l’uso di colorazioni e nel caso preferiamo henné o prodotti naturali. Ricordiamoci di lavare e sciacquare i capelli ogni giorno per togliere la salsedine, eventuali tracce di sabbia o altro. Scegliamo sempre shampoo e balsamo non troppo grassi, che appesantiscono il cuoio capelluto.

Infine, ma non per questo meno importante, curiamo la nostra alimentazione. Così com’è importante integrare vitamine e betacarotene per la nostra pelle, la stessa cosa è valida per i capelli.

L’alimentazione è fondamentale per il benessere di tutto il corpo e quindi anche dei nostri capelli. Ecco gli alimenti che possono aiutarci a proteggere e rafforzare la nostra chioma:

uova, ricche di proteine e biotina, zinco e selenio, necessari per la crescita del capello;

frutti rossi ricchi di vitamine, soprattutto vitamina C con forti proprietà antiossidanti;

spinaci ricchi di vitamine A e C e ferro che aiutano la crescita del capello;

pesci ricchi di grassi e omega3 che mantengono in salute il cuoio capelluto;

patate dolci ricche di betacarotene che proteggono il capello;

avocado ricchi di vitamina C ed E per combattere i radicali liberi;

pistacchi ricchi di vitamine A e B, zinco ed acidi essenziali per la ricrescita capillare;

semi ricchi di oligoelementi come semi di chia, di lino, di girasole utili per rafforzare il cuoio capelluto e la chioma.

Gli integratori che aiutano ad arricchire la nostra dieta e a rendere forti i capelli

Oltre a tutti i cibi indicati sopra possiamo aggiungere la ciliegina sulla torta integrando degli integratori. Se vogliamo capelli forti e splendenti in spiaggia con questi complementi alimentari per resistere ad acqua sole e vento, scegliamo miglio e lievito di birra.

Possiamo trovare delle compresse ed integratori già pronti da prendere con un bicchiere d’acqua due volte al giorno. Altrimenti possiamo utilizzare i due alimenti in abbondante quantità, integrandoli nella nostra dieta settimanale.