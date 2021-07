In estate passiamo le nostre giornate sotto il sole ed all’aperto. Amiamo andare al mare o in montagna e questo ci regala un’abbronzatura stupenda.

Se sappiamo come proteggere al meglio la nostra pelle, abbiamo difficoltà a curare i nostri capelli.

Sudiamo di più per colpa del caldo e questo fa in modo che i nostri capelli si sporchino facilmente.

Inoltre ci sembrano sempre piatti e scoloriti.

Ma non temiamo. Scopriremo un trucchetto a costo zero che ci aiuterà a far rinascere i nostri meravigliosi capelli.

Capelli forti e lucenti gratuitamente grazie a questo geniale trucchetto della nonna

Ogni anno la stessa storia. Il caldo rovina i nostri capelli che sembrano sempre secchi e brutti.

Abbiamo provato a cambiare shampoo e a fare dei trattamenti mirati. Ma nulla sembra fare al caso nostro.

I nostri capelli sembrano sfibrati ed il colore poco brillante. Come possiamo fare a rendere i nostri capelli di nuovo forti e lucenti?

Pochi di noi sanno che per avere capelli stupendi non bisogna solo pensare allo shampoo. Infatti, il più del lavoro lo fa la nostra spazzola.

L’abbiamo mai lavata?

Quasi nessuno fa attenzione a questo dettaglio ma una spazzola sporca tenderà a sporcare anche i nostri capelli.

Quindi sarà inutile lavarli se poi pettinandoli li sporcheremo nuovamente. Ma niente paura. Per risolvere il nostro problema c’è un trucchetto facile e veloce che migliorerà la nostra vita.

Ci basterà lavare la nostra spazzola di plastica con un po’ di acqua calda e sapone neutro. Così, una volta tolti i capelli, andremo a pulire perfettamente la nostra spazzola anche da forfora e polvere.

Poi l’asciugheremo con l’aiuto di un asciugamano o la faremo asciugare all’aria.

In questo modo avremo capelli forti e lucenti gratuitamente grazie a questo geniale trucchetto della nonna. Noteremo subito la differenza e i nostri capelli saranno puliti più a lungo.

Basta un solo shampoo

Ricordiamoci sempre che basta un solo lavaggio con lo shampoo per pulire al meglio capelli e cute.

Il doppio lavaggio va fatto solo in casi di sporco abbondante. Altrimenti rischieremo di irritare il cuoio capelluto e quindi di danneggiare anche i nostri capelli.

Prendiamo nota di questi consigli, i nostri capelli saranno finalmente forti e lucenti.

