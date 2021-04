Capelli fini, ecco l’impacco volumizzante fai-da-te a effetto wow

Avere i capelli fini, sottili e pochi significa combattere tutta la vita con una significativa perdita di corposità. La mancanza di volume, per capelli fini, soprattutto se biondi, è sempre una croce.

La capigliatura fine e sottile non aiuta chi vorrebbe tenere i capelli lunghi. Se non sono adeguatamente scalati e sfilati, tendono a risultare pesanti. Di conseguenza, tendono a scendere verso il basso, il risultato è una capigliatura molto piatta, senza volume, molto attaccata alla testa.

Ecco cosa fare per migliorare la situazione e come regalarsi un impacco volumizzante fai-da-te a effetto wow.

Diamoci un taglio con la tinta chimica

Un taglio sfilato nella giusta misura permette di alleggerire e gonfiare i capelli.

Bisogna evitare l’effetto chioma piatta, per favorire volume e movimento. Bisogna asciugare a sempre testa in giù per dare ulteriore volume alle ciocche.

A proposito di tinta, bisognerebbe passare alle nuove erbe tintorie: che coprono i capelli bianchi, ma soprattutto aiutano a preservare la cuticola dei capelli, che altrimenti si farà sempre più sottile. I pigmenti della lawsonia avvolgono la cuticola e si legano alla cheratina, riempiono le squame e il fusto del capello risulta molto più corposo, spesso e lucente.

La lawsonia è l’unica tinta naturale per capelli che si lega chimicamente alla cheratina del fusto e copre i capelli bianchi. Bisogna, però, prendere quella setacciata tre volte, che ha la consistenza del talco. Oppure, se si vuole dare maggiore volume, si può usare la cassia per fare una maschera rinforzante.

Ma veniamo all’impacco volumizzante sano e low cost, quello con l’amido di riso. Agisce sui capelli come sui tessuti, li indurisce, li rende più corposi al tatto e voluminosi.

L’effetto dura solo fino al prossimo lavaggio, quindi non è un effetto duraturo. Ma funziona bene e disintossica i nostri capelli dai siliconi.

Bisogna aggiungere l’acqua necessaria perché l’amido di riso, o di mais, creino una pastella morbida come un gel, da distribuire sui capelli.

Questo prodotto deve stare in posa almeno un’ora sulle lunghezze dei capelli già puliti. Poi, per sciacquare, si usa solo acqua fredda ovviamente. Niente shampoo né balsamo. Bisogna scegliere un amido puro al 100%, senza conservanti.

Durante questa dieta detox dai siliconi, perfetta per rivitalizzare i capelli fini, è utile assumere integratori a base di vitamine, proteine, aminoacidi.