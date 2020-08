Forse adesso finalmente abbiamo capito perché, durante il servizio militare, se sgarravamo, oltre a finire consegnati, ci aspettava la cucina per pelare chili di patate! Era un trucco degli ufficiali, soprattutto quelli più anziani, per eliminare i capelli grigi. Scherzi a parte, un modo, insomma per avere i capelli di nuovo scuri e lucenti grazie alle bucce di patata. Sì, perché questo è un vecchio trucco dalle tradizioni contadine che abbina il riciclo degli alimenti e la cosmetica fatta in casa. La nostra redazione vi spiega come in questo articolo.

Compreremo ancora le patate classiche

La società moderna, e, con essa il commercio, ci consegnano le patate praticamente già pronte: precotte, surgelate o in vaschetta da gastronomia. Sta di fatto che, comprare le patate crude, sbucciarle, lavarle e cuocerle è un’arte sempre meno praticata. Ecco allora per chi ancora lo fa, le bucce di patate non vanno più buttate se in casa qualcuno ha i capelli grigi.

Come sfruttare le bucce di patata

Dopo aver sbucciato le nostre patate, mettiamo a cuocere le bucce per una mezz’oretta, aspettiamo che l’acqua si raffreddi. A questo punto la filtriamo con un vecchio tessuto e teniamo l’acqua della bollitura. Dopo aver fatto lo shampoo, la usiamo come se fosse una lozione e la spalmiamo nei capelli, massaggiando bene. Passato qualche minuto, risciacquiamo. Dopo un mese di trattamento, ci accorgeremo di avere di nuovo capelli scuri e lucenti grazie alle bucce di patata!

Altri due utilizzi incredibili e a costo zero

Ma se pensate che le bucce di patata servano solo a far tornare belli i nostri capelli, i nostri esperti vi invitano a usarle anche in casa con il calcare e le opacizzazioni dei metalli. Incredibile, ma vero, ecco che la bollitura servirà anche da lucidante e da detergente. Se i rubinetti di casa, le pentole, le ringhiere sono opacizzati, provate a lucidarli prima sfregando la buccia integra e poi lavando con la bollitura. Torneranno a splendere! Allo stesso modo dove si è andato a formare il calcare, lo rimuoveremo sempre utilizzando questo sistema concreto, strabiliante, ecologico e a costo zero!

