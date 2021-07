Per noi donne, si sa, i capelli rappresentano una parte fondamentale della nostra bellezza. Sono un vero e proprio biglietto da visita. Spesso, però, ci troviamo a dover affrontare lunghezze secche e spente, cuoio capelluto grasso e un insieme non armonioso. Come fare in questi casi? Ecco come avere capelli da sogno con una maschera a base di un’erba portentosa.

Il Sidr

Un validissimo aiuto ci arriva dall’India, la patria delle erbette ayurvediche e delle chiome splendide.

Tra le tantissime erbe che questa terra ci mette a disposizione troviamo il Sidr, il cui nome scientifico è Ziziphus. I frutti di questa pianta vengono opportunamente essiccati e macinati in una polvere finissima, ed è così che viene commercializzata per l’uso cosmetico.

Le proprietà benefiche del Sidr sono infinite. Aiuta a regolarizzare la produzione di sebo del cuoio capelluto, idrata a fondo le lunghezze e dona lucentezza a tutta la chioma. Ha, inoltre, un forte potere ristrutturante, in quanto si lega alla cheratina dei capelli, rinforzandoli profondamente e rendendoli più spessi.

Capelli da sogno con una maschera a base di un’erba portentosa

Ma come fare a godere dei benefici di questa magica polvere? È semplicissimo. Basta mescolare la polvere con della semplice acqua calda, non bollente, fino ad ottenere un composto di una consistenza simile a quella dello yogurt. Se si vuole, si può aggiungere qualche elemento idratante, come il gel di aloe vera o il gel di amido di mais, ma anche qualche goccia del nostro olio essenziale preferito, per dare profumo.

Bisogna evitare di aggiungere elementi oleosi, che non permettono alla maschera di legarsi ai nostri capelli.

Facciamo uno shampoo leggero e tamponiamo i capelli. Distribuiamo la maschera su tutta la chioma, compreso il cuoio capelluto ed applichiamo una pellicola per non far seccare il composto. D’inverno può essere utile indossare un cappellino di lana, per tenere la testa al caldo. Lasciamo agire almeno per un’ora, ma se ne abbiamo il tempo, anche di più. Risciacquiamo bene il tutto e finalizziamo con il nostro balsamo abituale.

I benefici si vedranno fin da subito, ma se siamo costanti nell’applicare la maschera 1 o 2 volte al mese, faremo invidia alle indiane più curate!