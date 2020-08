Con l’umidità, è inevitabile che i nostri capelli diventino crespi. Appena svegli, vediamo la nostra chioma gonfia, e non sappiamo come rimediare. Ci sono però dei segreti per donare ai nostri capelli luminosità e morbidezza. Noi del team di ProiezionidiBorsa abbiamo una semplice soluzione. Si tratta, inoltre, di rimedi naturali. Quindi, nessun composto chimico e costo zero!

Se quindi avete i capelli crespi per l’umidità, ecco tutti i rimedi naturali per proteggerli.

Con i semi di lino, potrete dire addio al crespo

I semi di lino sono uno dei rimedi più utili contro i capelli crespi e gonfi. Provate poi a utilizzarli sotto forma di gel. Potrete prepararlo in modo semplicissimo a casa vostra. Vi basteranno 30 grammi di lino, 250 ml di acqua e gli oli essenziali che più vi piacciono. Applicate il composto sui capelli asciutti dopo averli lavati. Lasciate in posa per mezz’ora e poi risciacquate. Si tratta di un impacco geniale che donerà anche più forza alla vostra chioma!

Avete mai provato con l’aceto di mele?

Un altro rimedio geniale è l’aceto di mele. Ammorbidirà infatti la vostra chioma ed eliminerà qualsiasi nodo esistente! Applicate l’aceto tra shampoo e balsamo mentre vi lavate i capelli. Risciacquate con acqua fredda et voilà!

In alternativa, usate l’olio d’oliva. Mischiatene mezzo bicchiere con un uovo sbattuto e lasciate agire sui capelli per mezz’ora. La vostra chioma non sarà mai stata così luminosa!

Il miele non è solo buono da mangiare. Ecco come potete usarlo!

Il miele è uno straordinario idratante naturale. Aiuterà infatti i vostri capelli a trattenere le molecole d’acqua. Prendete un cucchiaino di miele e scioglietelo in un litro d’acqua. Versate il tutto su capelli già lavati e risciacquate. Non solo la vostra chioma sarà fantastica, ma profumerà anche come mai prima!

Dunque, se avete i capelli crespi per l’umidità, ecco tutti i rimedi naturali per proteggerli. Qual è il vostro preferito?