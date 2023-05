Capelli brillanti e voluminosi con questo impacco miracoloso: il segreto di Catherine Zeta-Jones

Chi porta i capelli lunghi ci tiene ad averli sempre brillanti e voluminosi, ma non è così facile ottenerli. Ci sono tanti imprevisti che anche le star si ritrovano a dover combattere. Catherine Zeta-Jones, ad esempio, è una sostenitrice di un impacco in particolare che sembra aiutarla davvero.

I capelli sono soggetti a tanti imprevisti e inconvenienti. Pensiamo solo all’inverno che porta con sé tanta umidità, pioggia e vento. Questi elementi vanno ad indebolire e ad increspare i capelli e il risultato non è sempre piacevole da vedere.

Ma non solo, se pensiamo all’estate ci ritroviamo a fare i conti con i raggi violenti del sole, la salsedine, il caldo umido. Nessuno è al riparo da tutto questo, nemmeno le star del cinema. Questo ci fa capire quante persone ci siano alla ricerca di un metodo per avere capelli brillanti e voluminosi in tutte le stagioni dell’anno.

In commercio ci sono molti shampoo, balsamo e maschere per capelli. Inoltre, ci sono una serie di ingredienti naturali, che tutti noi abbiamo in casa, che possono essere preziosi. Tuttavia, proviamo a seguire il consiglio di Catherine Zeta-Jones, accanita sostenitrice di un impacco naturale e efficace.

Catherine Zeta-Jones: i suoi segreti di bellezza

L’attrice britannica Catherine Zeta-Jones è considerata da decenni un sex symbol di Hollywood. È sposata dal 2000 con Michael Douglas ed è stata protagonista di grandi film di successo. La sua bellezza non ha paragoni e i suoi tratti distintivi sono uno sguardo magnetico e dei capelli lunghi e brillanti in ogni occasione.

La stessa Catherine in numerose interviste ha raccontato di tenere molto al suo corpo, ma di non fare uso di prodotti o rimedi costosi. Ad esempio, ha parlato di una maschera viso che fa una volta alla settimana e che le ha insegnato la nonna, oltre a trattare i capelli con ingredienti naturali.

Capelli brillanti e voluminosi con questo impacco miracoloso: la soluzione delle star

Sembra che l’attrice, e altre sue colleghe, siano sempre alla ricerca di impacchi naturali da mettere sui capelli per farli apparire al meglio. Uno di questi impacchi miracolosi è formato da birra doppio malto e miele biologico.

La birra dona un effetto schiarente e luminoso, come se i capelli fossero sempre illuminati dai raggi del sole. Il miele ha lo stesso effetto, ma se applicato sulla cute riesce a rimarginare le ferite e idratare la pelle. Inoltre, se applicato sulle lunghezze elimina le doppie punte.

Insomma, questo mix è un vero toccasana per capelli lunghi. È nutriente, idratante e dona un effetto brillante, proprio quello che tante volte si invidia alle star. Queste si mostrano sui social mentre fanno impacchi di circa un’ora prima di fare il normale shampoo.