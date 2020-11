Il Cilento è ricco di una storia e di una tradizione che ti entra prepotentemente nel cuore. Un po’ come tutti i borghi del Bel Paese. Un’identità che resta ancora molto radicata nei comuni più piccoli ed una cucina che regala emozioni uniche. Come quelle spigionate dai cannoli, meno conosciuti rispetto ai tipici dolci siciliani ma molto buoni. La ricetta è davvero semplice e con questo squisito dessert stupire gli ospiti sarà una passeggiata. La forma arrotolata nasconde un ripieno morbido alla crema. Di seguito, tutto l’occorrente per 30 cannoli.

Ingredienti

500 g di farina tipo 00;

3 uova intere;

50 g di burro;

50 g di zucchero;

1 bicchiere di vino bianco;

stampi, forme cilindriche per dolci;

olio di semi per friggere q.b.;

500 ml di crema pasticcera (è consigliato dividere a metà la crema e lasciare una parte bianca e una al cioccolato aggiungendo del cacao).

Cannoli morbidi cilentani alle due creme, un dolce per far innamorare. Procedimento

Realizzare i cannoli cilentani è semplice. Innanzitutto, in una ciotola lavorare le uova con lo zucchero. Quando il composto diventa spumoso, aggiungere il burro ed il bicchiere di vino e mescolare con cura. Incorporare con la farina, precedentemente setacciata. Amalgamare tutti gli ingredienti per qualche minuto e quando l’impasto risulterà omogeneo e liscio lasciar riposare per circa 30 minuti.

Successivamente, stendere con un mattarello l’impasto e tagliare a quadretti grandi una decina di cm. di circa 10 cm per lato ed arrotolarli ai cilindretti. Sigillare con cura i bordi. Infine, friggere in olio caldo Friggere in olio abbondante. Una volta dorati, i cannoli vanno distribuiti su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Da freddi, riempirli di crema. Da una parte la crema bianca e dall’altra quella al cioccolato. Prima di servire spolverare con uno strato di zucchero a velo ed il gioco è fatto.

