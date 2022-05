Gli odori sono molto importanti per noi. Ci aiutano a capire se un cibo è ancora commestibile, oppure se è marcio. Ma non solo per gli umani è importante avere un buon senso dell’olfatto.

La maggior parte di noi sa che cani, gatti ma anche conigli hanno un forte senso dell’olfatto. Il gatto per esempio sente circa 14 volte più di noi gli odori. Questo perché per loro è un importante strumento per capire l’ambiente che li circonda. Questo, però, li porta ad essere molto sensibili ad alcune fragranze.

Infatti, alcuni profumi che per noi sono piacevoli, per loro possono essere davvero fastidiosi.

Cani, gatti ma anche altri animali domestici sono infastiditi da questi odori che per noi sono piacevoli

Ci sono diversi odori che gli animali non riescono a sopportare. Alcuni potrebbero addirittura essere tossici oppure creare problemi alle vie respiratorie dei nostri amici pelosi.

Il profumo che quasi tutti gli animali domestici non sopportano è quello degli agrumi. Infatti, l’odore dei limoni e delle arance li infastidisce incredibilmente. Se abbiamo un amico a quattro zampe evitiamo oli essenziali agli agrumi, perché potrebbero irritare le loro vie respiratorie.

Anche l’eucalipto potrebbe creare dei fastidi ai nostri animali. Soprattutto per i gatti, questa pianta può essere molto tossica e l’olio essenziale con questa fragranza potrebbe dare problemi al loro naso.

Altre fragranze che possono dare fastidio

Incredibilmente anche menta, rosmarino e basilico hanno un aroma troppo pungente per i nostri animali. Se abbiamo un angolo del giardino dedicato a queste erbe, è preferibile evitare che i nostri animali domestici ci si avvicinino. Cerchiamo anche di non utilizzare oli essenziali con queste fragranze.

Cani, gatti ma anche altri animali domestici sono inoltre molto sensibili a cloro e ammoniaca. Questi due ingredienti sono presenti in quasi tutti i detergenti per la casa. In particolari se abbiamo cani, stiamo attenti con prodotti particolarmente aggressivi che potrebbero essere tossici per loro.

Nella nostra routine quotidiana indossiamo deodoranti e profumi. Purtroppo, l’alta concentrazione di alcol in questi prodotti potrebbe irritare le vie respiratorie dei nostri amici pelosi.

Ci sono anche altri odori che potrebbero infastidire i nostri cani e gatti, che però risultano forti anche per noi. Per esempio aglio e cipolla, a causa del loro profumo pungente. Anche l’aceto, che utilizziamo non solo in cucina, ma anche come rimedio naturale. Sfortunatamente, potrebbe risultare troppo forte per i nostri animali domestici.

