Cani e padroni: ecco le razze più affettuose che aiutano anche contro stress e depressione

La classifica delle 10 razze di cane più adatte per stare con bambini e anziani e con ottime capacità terapeutiche.

Se hai un cane conosci già bene gioie e dolori della vita con un amico a quattro zampe. A volte non hai voglia di portarlo fuori, specialmente durante la stagione fredda, quando piove o nevica. Da un punto di vista economico è un costo che si aggiunge a quelli che già incidono sul bilancio familiare. Tuttavia, niente da più soddisfazione di avere un animale domestico, specialmente se si tratta di un cane. Ti tiene compagnia quando sei solo, può migliorare il tuo umore quando rientri nervoso dal lavoro e soprattutto ti dà tanto amore.

Insomma, una volta che adotti un cane sai già che, nonostante eventuali scocciature e dispetti, diventerà parte integrante della famiglia. Certo, contando che al Mondo ci sono circa 221 razze di cani, più una miriade di possibili incroci, non è facile scegliere. Di seguito, una mini guida per cani e padroni: ecco le razze più affettuose ed empatiche, perfette anche per bimbi e anziani.

Taglia piccola o grande?

Sicuramente, uno dei parametri che influisce e non poco quando devi scegliere il tuo futuro amico a quattro zampe è la mole. Tenere un cane ingombrante in un appartamento piccolo è una decisione infelice per entrambi. Di conseguenza, se hai poco spazio, punta sui cani di piccola taglia come Chihuahua o Yorkshire Terrier. Sono la soluzione giusta anche per persone con mobilità ridotta e i secondi, in particolar modo, sono anche grandi compagni di viaggio.

Proseguiamo con ordine e vediamo ora le razze più affettuose di taglia media. Impossibile non citare il Cocker Spaniel, peraltro spesso usato nelle sessioni di pet therapy per bambini con problemi di salute mentale. Il suo pelo morbido e soffice è la terapia di cui tutti avremmo bisogno. C’è anche un altro Spaniel molto empatico: il Cavalier King Charles, spesso soprannominato “consolatore” per l’abitudine di accoccolarsi sulle gambe del padrone. Sportivo e poco esigente, è amichevole tanto con i membri della famiglia quanto con eventuali altri animali domestici.

Cani e padroni: ecco le razze più affettuose da scegliere se stai pensando di adottare un cane

Anche il Welsh Corgi Pembroke è tra i cani di media taglia più coccoloni e anti stress. Si distingue per essere obbediente e leale e, come i colleghi di piccola taglia, è perfetto per persone in Rsa o con mobilità ridotta. L’ultima razza di taglia media consigliata per ricevere il miglior supporto emotivo è il Beagle, amabile e poco impegnativo.

Infine, non resta che passare ai cani più grandi, cominciando naturalmente da quello più famoso nel campo della pet therapy, ovvero il Labrador. Sguardo dolce e pelo morbidissimo sono i suoi marchi di fabbrica, oltre ovviamente alla gentilezza: tutte caratteristiche condivise con il cugino Golden Retriever.

Un altro suggerimento per le adozioni è il Border Collie, che si qualifica come un cane particolarmente intelligente. Proprio il suo acume gli fa percepire immediatamente quando c’è qualcosa che non va e si rende subito disponibile al supporto emotivo. Chiudono poi la classifica delle razze più affettuose il Pastore Tedesco e il mitico Terranova. Hanno una mole certamente impegnativa, ma nessuno più di loro sa calmare anche nelle situazioni più stressanti e difficili.