“Siete proprio come cane e gatto”. Questa frase viene usata molto di frequente quando due persone non vanno d’accordo. Si tende a credere, infatti, che questi due animali non vadano per nulla d’accordo, quasi fosse una questione biologica. Ma le cose stanno davvero così? Cani e gatti si odiano davvero o è tutta una credenza infondata? Perché, secondo alcuni ricercatori, non c’è nulla che provi che ci sia una faida tra i due, anzi, tutt’altro!

La ricerca dell’Università di Lincoln

Lo studio, condotto da alcuni esperti dell’Università di Lincoln, e successivamente pubblicato sul Journal of Veterinary Behavior, ha dato una risposta a questa domanda. E il risultato probabilmente non è quello che molti si aspettavano. Infatti, secondo gli studiosi, cani e gatti sono ben lontani dall’odiarsi reciprocamente. E questa famosa faida tra i due animali non è mai esistita. I ricercatori hanno coinvolto ben 748 famiglie che avevano in casa sia gatti che cani per arrivare a questa conclusione. Ed effettivamente, le risposte degli intervistati, hanno offerto una visuale inedita del rapporto tra i due animali.

I risultati dimostrano che cani e gatti non si odiano

Il 97% degli intervistati ha dichiarato che i due animali domestici vivevano in totale armonia. Solo il 3% si è trovato in disaccordo. Dunque, su questo campione di interviste, sembra proprio che si possano far convivere i due animali senza alcun tipo di problema. Inoltre, gli studiosi hanno affermato che i gatti sono leggermente spaventati dei cani (probabilmente anche per la loro stazza). È per questo che il micio, spesso, cerca il litigio. È semplicemente un modo per assicurarsi una posizione dominante. A differenza di quest’ultimo, il cane non ha assolutamente il bisogno di sovrastare il suo amico. Anzi, spesso gli si avvicina per giocare e per passare del tempo con lui.

