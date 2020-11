La Commissione nazionale per le società e la Borsa, acronimo Consob, ha ufficializzato il possesso dell’1% di quote di Monge in Mediobanca. Dunque, cani e gatti hanno messo una zampa nel salotto buono della finanza.

La società Monge si occupa di cibo per animali domestici ma strizza l’occhio al cuore del capitalismo italiano. A dire il vero, l’amministratore delegato Domenico Monge non sembra tanto interessato alle speculazioni di Borsa ma più agli investimenti nell’economia reale.

Mediobanca accoglie cani e gatti

Fa specie, però, vedere in Mediobanca una società del mondo animale al pari di nomi altisonanti come Delfin, Bolloré, BlackRock, Mediolanum. Monge, non è solo tra i piccoli azionisti di Mediobanca. Infatti, è in buona compagnia di nomi della dinasty del business italiano come Ferrero, Lucchini e Gavio.

Mediobanca è crocevia del potere italiano ma all’azienda di Cuneo di cordate e mosse da scacchisti dell’alta finanza non interessa minimamente. A questo punto tutti si chiedono: che senso ha entrare a far parte di Mediobanca? Domenico Monge, senza giri di parole, spiega che la partecipazione serve come pegno in azioni. L’unico obiettivo è di fare investimenti in Italia.

Il valore del pet food

Il pet food sta avendo un business interessante in Italia. Ogni famiglia ha un cane oppure un gatto da sfamare. Per questo il cibo in scatola macina utili nonostante la crisi per la pandemia del coronavirus e la recessione economica.

Gli italiani quando devono dare da mangiare ai propri amici a quattro zampe non guardano al portafoglio. Ogni anno i nostri connazionali spendono circa 2 miliardi di euro per riempire la ciotola di cani e gatti di buon cibo. In questo segmento, Monge copre una buona fetta di mercato.

Il peso di Monge

L’azienda è stata fondata nel 1963. Nel 2019 Monge ha chiuso il bilancio con 266 milioni di euro di ricavi. Numeri da capogiro, utile per entrare a far parte del gotha della finanza. La partecipazione in Mediobanca pesa per 60 milioni di euro. Cani e gatti hanno messo una zampa nel salotto buono della finanza. Vuoi vedere che Fido, prossimamente, metterà una zampa in più?