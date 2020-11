Non c’è più bisogno di comprare una cuccia nuova se si ha in casa un cane o un gatto. Si può farla da soli in pochi minuti, facendo felice il nostro amato animale domestico.

Ecco come realizzarla in due versioni, con i consigli degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Nuova vita per un vecchio maglione infeltrito

Maglioni infeltriti? Invece di disperarsi, mettiamoli da parte e trasformiamoli in una morbidissima cuccia a zero euro. Per realizzarla servono solo due sacchetti di cotone idrofilo, due maglioni, un pò di ago e filo. E ancora dieci spilli, un avanzo di stoffa e un cucchiaio di legno.

Mettere il primo maglione aperto su un tavolo, prendere il bordo del collo con due dita e chiuderlo con gli spilli, poi cucirlo. Sempre tenendo il maglione steso sul tavolo aperto, mettere uno spillo sotto la manica sinistra, dove si trova l’ascella. Ora mettere una fila di spilli andando verso l’ascella destra, passando sul petto. Bisogna cucire su questa linea: naturalmente, chiudendo il lato anteriore del maglione con quello posteriore.

Cucire, cucire, cucire…

Cane e gatto felici con la cuccia a zero euro. A questo punto possiamo passare alla fase tre. Riempire le maniche del maglione con il cotone idrofilo, aiutandosi con un cucchiaio di legno per infilarlo bene verso il fondo. Adesso bisogna chiudere con gli spilli i polsini in fondo alle maniche e cucirli bene.

Nell’unico grande buco rimasto aperto, infilare il secondo vecchio maglione avvolto in un pò di cotone idrofilo, in modo che resti compatto. A questo punto si puntano ancora gli spilli e si cuce con pazienza il fondo del primo maglione.

Ora pronti per l’abbraccio finale

Ora bisogna prendere le due maniche, girarle intorno al maglione, come per abbracciarlo. E cucirle bene insieme fra loro.

A questo punto si può mettere la cuccia a rovescio e fissare il cerchio esterno formato dalle maniche chiuse con il busto riempito, non deve passare aria. Ora rimettere al dritto e riprendere il raccordo tra i polsini delle maniche.

Lo abbiamo cucito, ma non deve restare scoperto, perché il cane o il gatto si divertirebbero a morderlo e distruggerebbero la cuccia. Dunque, dovremmo coprirlo con un avanzo di stoffa abbastanza largo e fissarlo bene sotto. A questo punto la cuccia è finita, per inaugurarla, posateci sopra uno dei suoi biscotti.

Se non piace cucire o non si sa assolutamente farlo, ecco una cuccia altrettanto morbida. Sempre adatta a cani e gatti piccoli.

Servono una scatola di cartone per bottiglie, una vecchia felpa, una maglietta t-shirt e cinque spille da balia. Mettere la maglietta a rovescio, chiudere la manica corta con una spilla da balia per parte. Rimetterla al dritto.

La cuccia-rifugio a zero cuciture

Prendere il cartone e rivolgerlo con l’imboccatura verso l’alto, infilare la maglietta. Bisogna allargare bene la scollatura in modo che resti tonda e aperta.

Farla scendere bene sul cartone come se fosse una persona e poi chiudere sul retro con le spille da balia. Mettere la cuccia sul pavimento, appoggiandola sul lato più largo. Infilare la mano nel buco e stendere bene il maglione.

Ecco fatto. Il gatto o il cagnolino adoreranno infilarsi il loro nuovo rifugio.