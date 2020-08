Cane e gatto, cosa fare se non mangiano. Il cane e il gatto soffrono sempre a causa di un trasferimento, di un viaggio o semplicemente per il caldo in casa. Quando cala l’appetito, a meno che non sia in corso una patologia, bisogna stimolarlo. Ma non sempre è facile comunicare con loro e capire cosa non piace. Gli alimenti leggeri e rinfrescanti sono da preferire, dicono i veterinari. Ma quali sono quelli da prediligere e quelli da evitare? Non tutti vanno bene per gli stomaci felini. Molti cani invece hanno il colon delicato, dunque non possono assumere tutti tipi di frutta e verdura. Cane e gatto, cosa fare se non mangiano. Ecco una piccola guida dalla redazione Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Se i nostri animali domestici inappetenti sono alimentati con cibi conservati, stimolarli con qualcosa di fresco. In questa stagione l’apporto proteico deve coprire almeno un terzo della razione quotidiana. Bisogna scegliere le proteine più facilmente digeribili: carni bianche come il tacchino, il pollo o il coniglio. E pesce con un contenuto di grassi ridotto, come il nasello e il merluzzo.

Ortaggi e frutta, quali sono da evitare

Gli ortaggi vanno sempre bolliti, passati e uniti alla pappa. I fagiolini sono da evitare, troppo filamentosi. Anche le verze non sono sempre adatte, possono creare gas intestinali. Mentre vanno bene per tutti le zucchine, le carote e i piselli, che sono un ottimo apporto di amido. La frutta deve essere selezionata: niente uva o avocado, niente frutta con grossi noccioli come le prugne o le ciliegie. Bisogna anzi sorvegliare, se c’è un giardino, che non le ingeriscano da soli. Banane, pere e ananas sono da evitare perché troppo zuccherini e calorici. Meglio scegliere l’anguria, il melone e le mele.

Acqua, liquidi e premi nella ciotola

Cane e gatto, cosa fare se non mangiano. Nelle stagioni più calde dobbiamo somministrare più liquidi. Si possono bagnare le crocchette con acqua o con brodo vegetale di sedano, zucchina o zucca. Va bene lo yogurt, ma bianco e privo di lattosio. Vietato invece il gelato, per la presenza di lattosio e le eccessive quantità di grassi e zuccheri. Meglio premiare i nostri amici con quello che fa bene a loro, vale a dire croccantini e biscotti per animali. E non con quello che fa piacere mangiare a noi.