Sappiamo tutti che ogni luogo ha le sue caratteristiche che lo rendono unico e inimitabile e noi italiani non abbiamo proprio nulla da invidiare. Scoprire terre straniere, città e culture nuove ci apre la mente e ci catapulta per un attimo in una realtà diversa dalla nostra. In fondo, però, ogni volta che torniamo in Italia ci rendiamo conto che casa è sempre casa e andiamo fieri delle nostre origini.

A questo proposito, Noi della Redazione vogliamo presentare ai nostri fidati Lettori una nuova candidata come città della cultura 2024. Situata in Toscana e forse sottovalutata, nasconde dei segreti che non immaginavamo neppure. Scopriamo di quale si tratta.

Candidata capitale della cultura 2024, ecco la città italiana dai tratti medievali che si gira in un weekend

Pensiamo sempre a Roma, Milano, Torino e Firenze, ma oltre alle grandi realtà c’è tanto altro.

Senza nulla togliere alle metropoli, una città più piccolina sta concorrendo per un grande riconoscimento culturale. Parliamo di Grosseto, caratterizzata dalle mura che circondano il centro storico e ci riportano indietro nel tempo. Si trova nella bellissima Maremma toscana, si sviluppa in pianura ed è molto vicina al mare.

Da girare a piedi in lungo e in largo, Grosseto è ideale per un weekend fuori porta, facilmente raggiungibile in treno o in macchina.

Famosa per la piazza Duomo, conosciuta anche come piazza Dante, ecco che si scorge anche la meravigliosa Cattedrale di San Lorenzo.

Gli amanti della cultura resteranno estasiati sia dalle bellezze a cielo aperto che dai numerosi musei. Il museo archeologico della Maremma e quello di storia naturale sono soltanto alcune tra le tappe immancabili per gli appassionati dell’arte.

E poi, come non parlare del meraviglioso parco naturale della Maremma, che si estende per circa 9.800 ettari. Un paradiso immerso nella natura che ci farà dimenticare per un attimo il caos cittadino.

È candidata capitale della cultura 2024 ed è vicina a noi questa meravigliosa cittadina da visitare in soli 2 giorni.

