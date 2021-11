Le giornate sono sempre più corte e inizia a circolare nell’aria tutta la magia tipica del Natale. Qualcuno ama trascorrere queste festività lontano da casa e magari in montagna.

Organizzarsi per tempo diventa fondamentale per un soggiorno che vale la pena raccontare. Allora ecco un luogo che gli amanti di paesaggi innevati e chalet di montagna devono proprio conoscere. Semplicemente perché tanta candida neve e rustiche casette accoglienti rendono questo posto l’incantevole presepe in cui trascorrere Natale 2021. Qualcuno lo definisce la perla dell’Alto Adige e il motivo è più che comprensibile.

Perché vale la pena visitare almeno una volta i Mercatini di Natale di Ortisei

Un vero e proprio paradiso bianco quello che sorge a Ortisei, un suggestivo Comune della provincia autonoma di Bolzano. Questo luogo è famosissimo per i caratteristici Mercatini di Natale che ospita, proprio con lo sfondo delle Dolomiti.

Ortisei è il centro principale della Val Gardena e, per la fortuna di residenti e turisti, il mercatino natalizio lo rende un presepe vivente. Luci soffuse, temperature basse, neve, casette di montagna e luci di Natale sono lo scenario perfetto per trascorrere questa festività dell’anno.

Le piccole casette forniscono l’occasione per acquistare i prodotti e le originalità del luogo, tra dolci, vini e liquori davvero particolarissimi. Non solo questi rappresentano un’esperienza gustativa da vivere appieno, ma forniscono anche l’occasione di regalare ai cari un pezzetto di questo luogo incantato.

Candida neve e rustiche casette accoglienti rendono questo posto l’incantevole presepe in cui trascorrere Natale 2021

In questo luogo e durante le festività natalizie è possibile prendere parte agli spettacoli musicali e non solo, organizzati dalle associazioni del luogo. Il Paese di Natale di Ortisei apre ufficialmente dal 3 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Esso fornirebbe anche l’occasione ai più piccoli di visitare quello che somiglia tantissimo a un villaggio di Babbo Natale. E, in pizza Stetteneck, sembrerebbe pure possibile imbucare le letterine indirizzate al grande gigante barbuto.

Come raggiungere questo luogo

Se tutti questi motivi sono abbastanza per decidere di visitare questo luogo, ecco anche come raggiungerlo. Chi arriva in auto, dall’A22 Brennero dovrà percorrere l’uscita “Chiusa-Val Gardena” e proseguire 20 chilometri circa sulla SS242.

Ma il posto è raggiungibile comodamente anche in treno o aereo. Nel primo caso sono tantissimi gli Intercity ed Eurocity, nel secondo basta scendere in aeroporti come Bolzano, Verona o Milano.

Per i camperisti sembra preferibile sostare qualche chilometro prima, lungo le numerose strade sterrate e asfaltate presenti in loco.

Approfondimento

Difficile credere all’immensa bellezza di questo luogo magico che regala un panorama mozzafiato anche in inverno.