Cancellate le multe per il bollo auto, ecco per chi. Il bollo auto è certamente annoverato tra le tasse più odiate dagli italiani. Accade, non di rado, infatti, che molti contribuenti decidano di non pagarlo. Dunque, portafogli nelle tasche e rifiuto di versare l’ammontare del bollo. Si tratta in questo caso di coloro che deliberatamente prendono la decisione di non pagare una tassa necessaria. E gli occhi attenti di Equitalia di certo non se li lasciano scappare. Quando accade che un pagamento simile non viene rispettato, la conseguenza è prevedibile. A casa, infatti, arriva una multa per il mancato rispetto degli accordi. Ma se c’è volontariamente chi sceglie questa strada, altri non pagano per diversi motivi. Uno di questi può essere anche una semplice dimenticanza. Per questo la notizia dell’annullamento delle multe dovute al mancato pagamento del bollo auto sta attirando un’attenzione non indifferente. Verranno quindi annullate cartelle per tasse, debiti e interessi di mora. Insomma, saranno cancellate le multe per il bollo auto. Ecco per chi.

Cancellate le multe per il bollo auto, ecco per chi

L’intervento è stato attuato per i guidatori più distratti. Dunque, si tratta di un aiuto per i cittadini che hanno dimenticato di pagare il bollo auto e hanno ricevuto le conseguenti multe. A deciderlo, la Corte di Cassazione. I fortunati che vedranno i loro debiti sparire saranno diversi. Infatti, avverrà la chiusura dei contenziosi inseriti a ruolo tra il 2000 e il 2010.

Dunque, per il primo decennio del nuovo millennio, sarà possibile considerare nulli i debiti in virtù dei 1.000 euro abbonati ai cattivi pagatori. La decisione è stata resa definitiva dalla nuova ordinanza n. 28072/2019.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Le regioni che hanno fatto slittare il pagamento del bollo auto

Proprio a causa della complessa situazione, alcune Regioni stanno facendo slittare il pagamento del bollo auto per i propri contribuenti. La Lombardia ha sospeso il pagamento del bollo dall’8 marzo al 30 settembre 2020. La scadenza per effettuare il pagamento è fissata al 31 ottobre di quest’anno. La provincia autonoma di Trento, invece, ha sospeso completamente il bollo fino al 31 ottobre, ponendo la scadenza al 30 novembre.

Da effettuare entro il 30 settembre, invece, i pagamenti in Campania ed entro il 30 dicembre 2020 quelli in Sicilia.