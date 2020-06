Campari guarda all’online e strizza l’occhio a Tannico. I cambiamenti per le dinamiche di acquisto dei consumatori costringono i grandi marchi ad adeguarsi ai tempi. Campari guarda all’online e strizza l’occhio a Tannico. E’ stato siglato un accordo tra gli azionisti di Campari nell’acquisire una partecipazione del 49% di Tannico, leader di mercato nelle vendite online di vini e premium spirit in Italia.

Cosa prevede l’accordo

L’accordo prevede l’acquisto del 39% del capitale di Tannico e nel contempo un aumento di capitale in modo da raggiungere la partecipazione societaria per il 49%. Il corrispettivo complessivo è di 23,4 milioni. Campari procederà all’acquisizione mettendoci risorse già disponibili. Tannico sarà ricoperto di soldi contanti. L’obiettivo è di acquisire l’intera società in futuro: ciò non potrà avvenire comunque prima del 2025 secondo gli accordi presi tra le parti. Nel giro di due mesi, intanto ci sarà la prima fase di acquisizione.

Il valore di Tannico

Da sette anni Tannico è una vetrina online per l’enologia e ha una quota di mercato del 30%. Fanno bella mostra sulla vetrina online 14mila vini provenienti da oltre 2500 cantine italiane ed estere. Nel 2019 ha realizzato vendite per 20 milioni di euro. Nel primo trimestre del 2020, sotto gli effetti della pandemia del coronavirus, Tannico ha incrementato la quota di mercato. Gli amanti dei vini impossibilitati ad uscire di casa per acquistare la bottiglia hanno consultato le pagine online di Tannico. Negli ultimi tre anni il portale è diventato punto di riferimento anche nei mercati statunitensi, tedeschi e francesi.

Perché Campari punta su Tannico

L’e-commerce costituisce un canale strategicamente rilevante per il business di Campari che sta allargando i propri orizzonti per uno sviluppo commerciale più ampio. Adeguarsi ai tempi è il leitmotiv della società di beverage conosciuta per lo spritz. Le modifiche nel comportamento dei consumatori indotte dall’emergenza Covid-19 stanno rifacendo vedere i piani di vendita di tutte le aziende. Campari guarda all’online e strizza l’occhio a Tannico per consolidarsi in un mercato in piena evoluzione.