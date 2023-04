Camminare per dimagrire pancia e fianchi: il metodo di Jill Cooper per avere un fisico asciutto a 50 anni

Rimettersi in forma dopo la mezza età è un obiettivo alla portata di tutte. Jill Cooper ne è la prova vivente e ci insegna come fare. Secondo lei, anche da una semplice camminata quotidiana possiamo ritrovare la linea e tonificare il corpo. Ecco il metodo che ci suggerisce e i consigli da applicare.

Tutti l’avremo vista almeno una volta in TV a fare squat e sfoggiare la pancia piatta. Jill Cooper è una donna che sa come mantenersi sana e snella e vorrebbe insegnarlo anche a noi. La personal trainer americana, arcinota anche in Italia, ha affermato che si può rassodare il proprio corpo a partire da una camminata efficace. Ma come bisognerebbe farla? La risposta è nelle prossime righe.

Ecco le linee guida che insegnano a camminare per dimagrire pancia e fianchi

L’esercizio fisico è la soluzione migliore per perdere peso velocemente, soprattutto se abbinato a una dieta sana. Ma come possiamo trovare del tempo se dobbiamo lavorare tutto il giorno? Semplice, sfruttando i momenti in cui siamo fuori dall’ufficio.

Per esempio, il tragitto che facciamo tutte le mattine per dirigerci a lavoro. Questo lasso di tempo è perfetto per fare allenamento con una bella camminata. E se lo dice Jill Cooper, che a 54 anni è ancora tonica come una trentenne, sarà pur vero. Vediamo, dunque, il metodo proposto.

Vestiti comoda

Il consiglio iniziale è, ovviamente, di lasciar perdere i mezzi pubblici e muoverti a piedi. Se vivi o lavori in città puoi prendere come riferimento le mappe pedonali della metropolitana, che indicano le calorie bruciate a ogni fermata. Per ottimizzare l’esercizio, vestiti con un abbigliamento che risulti comodo (a meno che la tua azienda non richieda un dress code specifico).

Tuttavia, non dovrai per forza calzare scarpe da ginnastica. Anche coi tacchi si può camminare bene e rinforzare caviglie e ginocchia. L’importante è non tornare a casa la sera con le vesciche.

Passo spedito

Scelto l’outfit, percorri il tratto di strada camminando più veloce che puoi. Sfrutta i benefici del power walking, la camminata intensa che rinforza corpo e mente. Durante il movimento, pianta bene i piedi a terra e spingi in avanti con le cosce. Per tenere duro e non mollare a metà, fissa sempre delle mete. Prendi come riferimento alberi, pedoni e cartelli in lontananza e poniteli come obiettivo da raggiungere.

Ecco come camminare per dimagrire pancia e fianchi e mantenere in salute le tue gambe. Ricordati comunque che la camminata mattutina non dovrebbe sostituire in tutto la palestra. Cerca di mantenerti in moto in modo costante e diversificato, per conquistare quel fisico che hai sempre desiderato!