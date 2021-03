C’è un gran numero di maniere di ritrovare il benessere. Qualcuno si rivolge alla meditazione, altri allo sport, altri ancora cercano di distrarsi tramite passatempi piacevoli. Ciò che vedremo oggi è forse il modo più semplice di tutti, per il quale non è neanche necessario lasciare casa propria.

Vedremo un esercizio semplicissimo, che si può fare a tutte le età e che permette di ridurre sensibilmente i nostri livelli di stress. Scopriremo che camminare per casa in questo modo ha dei grandissimi effetti positivi sulla salute.

Dalla meditazione all’azione

L’esercizio che proponiamo si basa sulla pratica meditativa chiamata mindfulness. Essa aiuta a rimanere sempre consapevoli dello spazio che ci circonda, evitando così le distrazioni o le preoccupazioni che possono offuscare la nostra mente. Le persone che si rivolgono a questa pratica sperimentano un forte abbassamento dei livelli di stress.

Esiste un esercizio molto semplice che si serve proprio dei precetti della mindfulness e che ci permette in breve tempo di migliorare il nostro benessere, vediamo di cosa si tratta.

Camminare in maniera consapevole

Tutto ciò che è necessario fare è camminare in maniera molto lenta, e con attenzione. Prendiamoci un po’ di spazio in casa, in modo da riuscire a fare almeno cinque passi in linea retta. Poi iniziamo con il primo passo. Facciamolo molto lentamente, e sentiamo tutte le sensazioni del nostro corpo, i muscoli che agiscono per effettuare questo movimento. Sentiamo il peso del corpo che tocca terra alla fine del passo. Poi facciamone un altro, leggermente più veloce di quello prima.

Quando arriviamo al fondo della stanza, giriamoci lentamente e facciamo altri passi, prendendo velocità pian piano. Andiamo avanti per minimo dieci minuti in questo modo, sempre prestando attenzione ai nostri movimenti.

L’obiettivo

Camminare per casa in questo modo ha dei grandissimi effetti positivi sulla salute. Questo esercizio ci fa prestare attenzione ad un’attività che di solito facciamo automaticamente, riuscendo così a connetterci con il nostro corpo e con l’ambiente circostante. Facciamo questo esercizio tutti i giorni ed i nostri livelli di stress dovrebbero calare, mettendoci al sicuro dalle pericolose patologie ad esso legate.