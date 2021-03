Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato più volte di quanto faccia bene camminare quotidianamente, ma i vantaggi di questa attività sembrano infiniti.

Camminare è un gesto semplice, normale e potremmo dire addirittura naturale. I bambini iniziano a gattonare per poi finalmente camminare: è una naturale propensione dell’uomo quella di alzarsi in piedi e muovere le proprie gambe.

Non solo benessere fisico e mentale, ma anche tanto altro che scopriremo a breve. Ecco come lasciarci sorprendere sempre di più dall’attività umana più spontanea che ci sia.

Camminare non fa solo bene alla salute ma produce anche due effetti straordinari

Quali saranno mai questi effetti? Uno ha a che fare con le nostre tasche, l’altro con tutto ciò che ci circonda.

Come già accennato in questo articolo, spostarsi a piedi può farci risparmiare. Si pensi ai soldi che spendiamo tutti i giorni per la benzina o per i biglietti di autobus e metropolitana. Immaginiamo di pagare 40 euro al mese per l’abbonamento dei mezzi pubblici. Se il nostro ufficio non è troppo distante da casa, potremmo pensare di andare e tornare facendo una bella passeggiata. In questo modo risparmieremmo quasi 500 euro al mese, cosa che non sarebbe affatto male.

Fuori dalle nostre tasche, però, c’è un altro grande vantaggio di sfruttare al massimo le nostre amate gambe.

Fa bene all’ambiente

Proprio così, preferire una passeggiata all’uso della macchina fa certamente bene all’ambiente. Durante il lockdown abbiamo assistito anche ai vantaggi di quella che in tanti hanno definito ironicamente una detenzione domiciliare. Il vantaggio principale riguarda proprio la riduzione dell’inquinamento. Probabilmente le spiagge e il mare non erano così puliti da secoli. Per non parlare poi dell’inquinamento acustico dei clacson e delle urla degli automobilisti.

Abbiamo detto che camminare non fa solo bene alla salute ma produce anche altri due effetti straordinari, ma forse in questa frase c’è un errore. Perché? Perché se l’ambiente sta bene, significa che anche la nostra salute ne risentirà positivamente. Ricordiamoci quindi che rispettare la natura significa rispettare noi stessi e chi ci circonda.